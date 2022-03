A korábbi győri edző fontos pozíciót kapott Oroszországban

Azok után egy nappal, hogy a Rosztov-Don közös megegyezéssel felmondta a 2020 augusztusában kinevezett svéd Per Johansson szerződését, az orosz sztárcsapat megnevezte a csapat új edzőjét. Az új szakember a felvidéki származású Hlavaty Tamás Per Johansson stábjában tevékenykedett, korábban Mosonmagyaróváron, majd a Győri Audi ETO-nál dolgozott.

A Rosztov-Donnál 2018 óta számítanak a tudására, Hlavaty tagja volt a tokiói olimpián ezüstérmet szerzett orosz válogatott stábjának is.

Fotó: Twitter

Mivel minden orosz válogatottat és klubcsapatot, a Rosztov-Dont is kizárták az európai porondról, így hiába jutott be a negyeddöntőbe a Bajnokok Ligájában, nem folytathatja szereplését, a hazai bajnokság azonban továbbra is zajlik.

Borítókép: A felvidéki magyar edző munkája jelenleg az orosz bajnokságra és kupára korlátozódik (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)