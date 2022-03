A Sopron Basket sorrendben a negyedik Final Fourért kezd párharcot

Az európai elitsorozat, az Euroliga programját is átírta az orosz-ukrán háború. A FIBA a folytatásból kizárta az orosz csapatokat, így változott a két nyolcas csoport végeredménye is, ami érintette a két magyar együttest is. A Szekszárd a maga csoportjában az utolsó helyen végzett, ám a Jekatyerinburg és a CSZKA Moszkva kiesésével felkerült a hatodik helyre, amivel a második számú sorozatban, az Európa Kupában mégis folytathatja a nemzetközi szereplését.

Az Euroliga egyik élcsapata, a Sopron Basket a Fenerbahce mögött második lett, így a négyes döntőért, a Final Fourba jutásért játszhat, ráadásul másodikként pályaelőnnyel, azaz saját pályán kezdheti a két nyert meccsig tartó párharcot. Ez azt jelenti, hogy ha döntő harmadik mérkőzésre kerül sor, akkor azt hazai pályán játszhatja. A FIBA döntése előtt úgy volt, hogy a másik csoportból az USK Praha lesz az ellenfele, ám a kizárások után a cseh együttes második lett, és a helyére fellépő francia BLMA ellen vívja a párharcot a Sopron.

Határ Bernadett játékán sok múlik majd Fotó: Mártonfai Dénes / Tolnai Népújság

Ez megváltoztatta a menetrendet is, ugyanis a BLMA teremgondok miatt nem tudja pénteken megrendezni a visszavágót, így a két csapat a keddi első meccs után már másnap útra kel, és elutazik Montpellier-be, ahol csütörtökön este csapnak össze másodszor. A francia együttese hat győzelem mellett nyolc vereséggel zárta az alapszakaszt egy olyan csoportban, ahol a Jekatyerinburg, a Salamanca és az USK Praha kiemelkedett a mezőnyből, a többi gárdának reálisan a negyedik hely megszerzése lehetett a célja. Ezt a BLMA meg is szerezte. A francia bajnokságban nem szerepel jól, de a hét végén a Roche Vendee otthonában értékes 78-75-ös győzelmet ünnepelhetett. A mérkőzés után a csapat azonnal Sopronba utazott, és már vasárnap este megérkezett a városba.

A magyar bajnok hullámzó formát mutat, a Magyar Kupa döntőjében például két és fél hete gyengén teljesítve hosszabbításban kikapott attól a Diósgyőrtől, amelyet múlt pénteken 84-49-re kiütött. Gáspár Dávid vezetőedző a klub honlapján így nyilatkozott a mérkőzés előtt:

– Nincs különbség a korábbiakhoz képest, a megszokott rendben zajlik a felkészülés. Mindenki nagyon szeretné a legjobbját nyújtani, remélem, a pályán sem lesz gond az összpontosítással és a figyelemmel. A változás miatt kicsit kevesebb ideig tudtuk feltérképezni az llenfelet, ám ez nem okozott gondot, mert amúgy is nyomon követjük a vetélytársakat, ismerjük a játékosokat, az edző felfogását, és sok meccsét is megnéztük a Montpellier-nek. A sikerünk kulcsa a jó védekezés és a megfelelő ritmusú támadójáték lehet, és az, hogy kiküszöböljük az utóbbi időben jelentkezett hullámvölgyeket a játékunkból. Bízom benne, sokan kijönnek a csarnokba, mert a szurkolók eddig is sokat segítettek nekünk, és most is szükségünk lesz erre.

Olivia Epoupa a franciák kulcsembere Fotó: fiba.com

A FIBA honlapja az esélyeket latolgatva kőkemény párharcra számít, a Sopronból a 208 centire nőtt Határ Bernadettet és Briann Januaryt, a BLMA-ból pedig Olivia Epoupát tartja kulcsembernek. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a francia csapat a mezőny második legjobb tripladobója, a csoportmeccsek során 36,2 százalékos pontossággal célozták meg a játékosai a gyűrűt a hárompontos vonal mögül. A rutin viszont a Sopron mellett szól, a magyar bajnok egymás után negyedszer kerülhet be a Final Fourba, a Montpellier viszont először jutott el a négyes döntő küszöbére.

Női Euroliga, negyeddöntő, 1. mérkőzés: Sopron Basket – BLMA, Sopron, Novomatic Aréna, 18.15 (tv.: M4 Sport)

Borítókép: A Sopron Basket sorrendben negyedszer juthat be a Final Fourba (Fotó: fiba.com)