Nem boldog a Szekszárd, hogy mégis visszatérhet a nemzetközi porondra

Tizennégyből tizennégy – ez önmagáért beszél. Az Atomerőmű KC Szekszárd az Euroliga A csoportjába kapott besorolást az idény előtt, és bevallottan két célja volt: sokat tanulva rutint szerezni és lehetőség szerint minél több meccset nyerni. Ami az utóbbit illeti, az nem jött össze, az elit sorozatba selejtezőkön keresztül bejutott magyar bajnoki ezüstérmes mind a tizennégy mérkőzése után vesztesen hagyta el a pályát. Köztük akadt nagy különbségű vereség, de olyan is, amelyen hajszálon múlt a pontok sorsa, a tavalyi döntős Salamancától pedig itthon csak hosszabbításban kapott ki.

RÉGI ÁLOM VOLT AZ EUROLIGA

A tábla azonban nem hazudik, a sportban az eredmény a legfontosabb, ám a szekszárdiak esetében a másik cél most ugyanolyan fontosnak számított. A csapat harmadik nekifutásra verekedte át magát a selejtezőkön az Euroliga csoportkörébe, tavaly bronzérmes lett a második számú európai női klubsorozatban, az Európa-kupában, tehát úgy tűnt, megérett a magasabb szintre.

– Fel sem merült, hogy ne vállaljuk ezt a kihívást – mondja Szabó Gergő ügyvezető. – Régi álmunk volt, hogy eljussunk az Euroligába, és ha kiharcoltuk rá a jogot, akkor ott kellett indulnunk. Természetesen okoz némi hiányérzetet az, hogy a csoportban egy meccset sem nyertünk, de tudni kell, hogy nem tudtuk a szándékaink és a lehetőségeink szerint megerősíteni a csapatot, a betegségek, a sérülések nagyon megnehezítették a dolgunkat, olykor szerencsénk sem volt, de a leglényegesebb az, hogy rengeteget profitáltunk szakmailag ezekből a mérkőzésekből. Ez jól látszik a bajnoki találkozókon is, a játékosok szemlátomást sok hasznos tapasztalattal felvértezve játszanak, a fejlődésre jó hatással volt az Euroliga. Úgy láttam, természetesen csalódottak voltak a vereségek után, de összességében nagy kalandnak élték meg ezt a tizennégy meccset, amelyek egyikén sem léptek pályára ijedten vagy megilletődötten, sőt!

Studer Ágnes 23 évesen már kulcsembere a csapatnak. Fotó: Fiba.com

Ez különösen annak a tükrében fontos, hogy a Szekszárd az elitsorozat mezőnyének a legfiatalabb csapata. Az irányító és már sokszoros válogatott Studer Ágnes 23 évével a magyarok között az idősebbek közé tartozik, Gereben Lívia 22, Mányoky Réka 21, Miklós Melinda pedig csak 18 esztendős, és ők mind sok percet töltöttek el a pályán a kontinens legjobbjai ellen, de a légiósok közül a szlovén Zala Friskovec is csak a 22. születésnapját ünnepelte tavaly októberben. Emellett ráadásul az idősebbek sem matrónák még, hiszen Szara Krnjics és Bálint Réka a legkorosabb a maguk harminc esztendejével, Cyesha Goree 28, Nikolina Milic pedig 27 éves.

KESERÉDES NAPOK

Az Euroliga nyolcas csoportjaiból az első négy jut tovább, az ötödik és a hatodik átmegy az Európa-kupába, a hetedik és a nyolcadik pedig befejezi az adott idényre a nemzetközi szereplését. A Szekszárd nyolcadik lett, és úgy tűnt, már csak a bajnokságra kell összpontosítania, ám az orosz–ukrán háború átírta a forgatókönyvet. A nemzetközi szövetség, a FIBA minden sorozatából kizárta az orosz klubokat, és mert az Euroliga A csoportjából így kiesett a CSZKA Moszkva és a toronymagasan kiemelkedő, veretlen Jekatyerinburg is, a Szekszárd előrelépett a hatodik helyre, és szerdán kiderült: folytathatja az Európa-kupában.

– Furcsa érzés ez nekünk, sportembereknek, mert a pályán szeretjük eldönteni, ki és hová jut tovább – kommentálta a fordulatot Szabó Gergő. – Szomorú okok miatt kerültünk ebbe a helyzetbe, nem vagyunk boldogok. Ez a döntés feladja a leckét a szakmai stábnak, amely már kialakította a bajnoki menetrendhez illeszkedő edzésprogramot, de most mindent újra kell terveznie. Keserédes napok ezek, hiszen az jó, hogy maradhatunk a nemzetközi porondon, de ezt nem így szerettük volna elérni, jobban örülnénk, ha a FIBA nem kényszerült volna erre a döntésre.

Bálint Réka nem fogadta boldogan a FIBA döntését. Fotó: Fiba.com

Szabó Gergő a véleményével nincsen egyedül. A csapatkapitány Bálint Réka szerdán így reagált a hírre a klub honlapján:

„Már elég régen eldőlt, hogy nem maradunk versenyben az Európa-kupás helyekért folyó harcban, ami a szezon elején talán reális célkitűzésnek tűnt. Onnantól kezdve, azonkívül, hogy szerettünk volna legalább egy győzelmet szerezni a sorozatban, minden erőnkkel a hazai szereplésre fókuszáltunk. Rendkívül szomorú és elkeserítő, hogy ilyen események zajlanak a világban, nem is lehet teljesen őszintén örülni így a továbbjutásunknak. Azonban ha már így alakult, természetesen nem fogunk feltett kézzel belemenni a párharcba, ahol közel sem lesz egyszerűbb dolgunk, mint az alapszakaszban, mert szerintem a lehetséges ellenfeleink mindegyike Euroliga-szintet képvisel.

Csütörtökön a FIBA ki is sorsolta az Európa Kupa negyeddöntőjének párosítását. Bálint Rékának igaza lett, nagyon nehéz, valóban Euroliga-szintű ellenfelet kapott a Szekszárd: a török sztárcsapatnak számító Galatasarayjal kell két meccsen döntenie a négy közé jutásról, ahol siker esetén két francia együttes, a Basket Landes és a Tango Bourges párharcának a győztesével találkozna. A Galatasaray elleni találkozók időpontja a két klub egyeztetésén dől el.

VÁLTOZOTT A SOPRON ELLENFELE IS. Az Euroliga B csoportjában a Sopron Basket a második helyen végzett, és ezzel a saját pályáján kezdheti a két győzelemig tartó párharcot a negyeddöntőben. Az A csoportban a Szekszárdot is érintő változással azonban nem az USK Praha, hanem a francia Montpellier végzett a harmadik helyen, így a magyar bajnok az utóbbi ellen játszik. Az első mérkőzés március 8-án 18.15 órakor lesz Sopronban, a visszavágóra 10-én 20 órakor kerül sor, és ha szükség lesz harmadik meccsre is, akkor az március 16-án 18.15 órakor lesz, ugyancsak Sopronban.

Borítókép: Gereben Lívia is sokat tanulhatott az Euroligában (Fotó: Fiba.com)