Ádám Martin megállíthatatlan, a Mezőkövesdnek két gólt lőtt

A Paks ötvenhat gólnál tartott a kezdés előtt, de úgy lehetett sejteni, hogy ez nem lesz egy gólokban gazdag találkozó. A Mezőkövesd többnyire az átlagnál is szervezettebben védekezik, nyilván nem szeretett volna beleszaladni a késbe, és dacára annak, hogy a hazai csapatból három védő is sérült, nem áll neki rohamozni. Ez azt is sejteni engedte, hogy a paksiaknak ezúttal nem kell majd kétgólos hátrányból talpra állniuk, ahogyan az történt velük az utóbbi három fordulóban.

Ezek a számítások eleinte be is jöttek. A Mezőkövesd nagy figyelmet szentelt a hazai támadások elfojtásának, a Paks iparkodott derekasan, többet birtokolta a labdát, ám sokáig csak az volt lényeges esemény, hogy Papp Kristóf megsérült, le kellett cserélni az első félidő derekán, így tovább nőtt a maródiak száma a házigazdánál. Ami pedig a helyzeteket illeti, a legnagyobb a ritkán, de kontrázó vendégek előtt adódott, Karnyicki azonban közelről fölé bólintotta a közelről a fejére lőtt labdát.

Ádám Martin itt még nem tudta megadásra kényszeríteni Tordai kapust Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A 45+3. percben tizenegyeshez jutott a Paks, amikor Cseke és Ádám Martin egyszerre rúgott a labdáért. A játékvezető szerint a kövesdi eltalálta a csatár lábát, aki elesett, ezt a VAR is megerősítette, és Ádám büntetője után a labda az elvetődő Tordai kapus testéről pattant a hálóba – 1-0. Ezután a szél segítségével még a keresztlécet is eltalálták a házigazdák, így a hosszabbítás négy percében szinte több történt, mint az első félidő rendes játékidejében.

A második viszont másként indult: az 50. percben a bal oldalon teljesen átjátszották a paksiak a kövesdi védelmet, Medgyes a teljesen egyedül hagyott Ádám elé passzolta a labdát, ő pedig 6 méterről a hálóba lőtte – 2-0. Ádám Martin ezzel megelőzte a tavalyi gólkirályt, a szintén paksi Hahn Jánost, aki 22 találattal ült fel a trónra, Ádám már 23-nál tart. Eddig még senki sem jutott el, amióta tizenkét csapat alkotja az NB I mezőnyét.

A paksiak négyszer ünnepelhettek a Mezőköved ellen Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A 68. percben Szabó Bálint szúrta rá a labdát 18 méterről, Tordai rávetődött, meg is fogta a labdát, ám az egyszer csak kicsurgott a teste alól, és a kapus csak a gólvonal mögött tudta újra megállítani, óriási potyagól volt – 3-0.

Ezzel eldőlt a mérkőzés. A Mezőkövesd szemlátomást feladta, a Paks pedig felszabadultan futballozott, csak az volt a kérdés, hogy növeli-e az előnyét. Növelte: a 84. percben egy szabadrúgásból legurított labdát Sajbán jobbról középre adott, ahol érkezett Szabó János, és 7 méterről a kapu bal oldalába lött – 4-0.

A Paks tehát mégis tudott sok gólt szerezni a Mezőkövesd ellen is, és már hatvannal jár, ráadásul ezúttal egyet sem kapott. Ezzel a sikerrel megerősítette a negyedik helyét a tabellán.

NB I, 23. forduló

Péntek

Szombat

Paks–Mezőkövesd 4-0 (1-0), Paks, 1200 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerző: Ádám M. (45+3., 50.), Szabó B. (68.), Szabó J. (84.)

Vasárnap

Borítókép: Ádám Martin menetel a gólkirályi cím felé (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)