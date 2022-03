Berobbant a Ferrari a Formula–1 új korszakába, az övé az első pole pozíció

Bahreinben akárcsak a pénteki, jobb időket hozó második szabadedzésen, szombaton a harmadik gyakorláson is világbajnoki címvédő Max Verstappen érte el a legjobb köridőt. A Red Bull holland versenyzője mögött Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull), George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) volt a sorrend. Miként az előszezoni tesztek és a pénteki nap, ez is arra erősített rá, hogy az idei szezonra – amelyre a technikai szabályok alapvetően megváltoztak, és az istállóknak teljesen új autókat kellett építeniük – a topcsapatok közül a Red Bullnak és a Ferrarinak jobban sikerültek a fejlesztései, mint a Mercedesnek. S azt is leszűrhettük, hogy a tavalyi évad két leggyengébb csapata, az Alfa Romeo és az egyetlen pontot sem szerzett Haas feltámadt. Mindezekre azonban az első valódi bizonyosságot csak a Bahreini Nagydíj időmérője adhatta meg, mert ezen már tétre menően kellett teljesíteni.

Nos, a Q1-ben kiesett mindkét Aston Martin (a koronavírusos Sebastian Vettel helyére beugró Nico Hülkenberg és Lance Stroll), az egyik Alpha Tauri (Cunoda Juki), McLaren (Daniel Ricciardo) és Williams (Nicholas Latifi), a két leggyorsabb pedig a két Ferrari volt, Leclerc, Sainz sorrendben. A Q2 után elköszönt a másik McLaren (Lando Norris) és Williams (Alexander Albon), az egyik Alpine (Esteban Ocon), Haas (Mick Schumacher) és Alfa Romeo (az újonc Csou Kuan-jü), ebben a szakaszban pedig Verstappen volt a leggyorsabb.

Jött a Q3, és ez igazolta az előzetes várakozásokat, mert a pole pozíciót Leclerc szerezte meg, a monacói pilóta Formula–1-es pályafutása során tizedszer indulhat majd az első rajtkockából. Az időmérőn Verstappen lett a második, Sainz pedig a harmadik, vagyis a Ferrari az utóbbi évek hányattatásai után újra nagyon erős. A Mercedesszel Hamilton csak ötödik, Russell kilencedik lett. Az Alfa Romeo viszont nagyon örülhet Valtteri Bottas hatodik, a Haas pedig Kevin Magnussen hetedik rajtpozíciójának.

– Nagyon boldog vagyok, jó érzés pole pozícióban lenni; főleg azután, hogy az elmúlt két évünk rettenetesen nehéz volt. Az új érában lehetőséget kaptunk, hogy visszatérjünk az élmezőnybe, megvan a tempónk, de vasárnap hosszú verseny vár ránk, résen kell lennünk – nyilatkozta Charles Leclerc. Mert tényleg lehet örülni a pole pozíciónak, de a pontokat a futamon osztják.

A Bahreini Nagydíj rajtsorrendje:

1. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor:

Carlos Sainz (spanyol, Ferrari)

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

3. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

4. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas)

Fernando Alonso (spanyol, Alpine)

5. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri)

6. sor:

Esteban Ocon (francia, Alpine)

Mick Schumacher (német, Haas)

7. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

8. sor:

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo)

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

9. sor:

Nico Hülkenberg (német, Aston Martin)

Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren)

10. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Nicholas Latifi (kanadai, Williams)

A Bahreini Nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 16 órakor kezdődik.

Kimondta a FIA, hogy Michael Masi hibázott

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) szombaton közzétette a tavalyi szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj kapcsán lefolytatott vizsgálati jelentést, s kimondta: Michael Masi versenyigazgató ugyan a vb-címről döntő futam végjátékában jóhiszeműen járt el, hibázott a biztonsági autós újraindítás során.

A FIA jelentésében az áll, hogy a posztjáról azóta menesztett Masi „emberi mulasztást” követett el, azzal, hogy Nicholas Latifi balesete után az újraindítást megelőzően nem az összes körhátrányban lévő versenyzőnek biztosította a körvisszavétel lehetőségét, hanem csak azoknak, akik a két bajnokesélyes, az első helyen álló Lewis Hamilton, és a második helyen haladó Max Verstappen között voltak a holland korábbi kerékcseréje után. Az FIA ugyanakkor Masi védelmében hozzátette, hogy a szakember „jóhiszeműen járt el”, mivel szerette volna elkerülni a biztonsági autós befutót, ahogyan arra az egész 2021-es szezon során törekedett a csapatokkal folytatott korábbi megbeszélései alapján. Az FIA rámutatott, a Masi által elkövetett „emberi hiba” annak volt köszönhető, hogy manuális folyamat során azonosították be, melyek a lekörözött autók. Ígéretük szerint e folyamatot a folytatásban automatizálják, és egy szoftvert vetnek be, mely kiadja a lekörözöttek listáját.

Fontos megállapítás a jelentésben, hogy a 2021-es Abu-dzabi Nagydíj és a világbajnokság végeredménye hiteles, végleges, és már nem lehet megváltoztatni. Ez azt jelenti, hogy hiába történt „műhiba”, Max Verstappen a verseny és a szezon győztese marad.

Borítókép: Charles Leclerc pályafutása tizedik pole pozícióját szerezte meg (Forrás: Twitter/Scuderia Ferrari)