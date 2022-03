Gazdag Dániel nem tud leállni, sorozatban harmadik meccsén lőtt gólt

Gazdag Dániel nagyon beindult: a negyedik meccsen a harmadik gólját szerezte meg. A magyar válogatott keretébe meghívott középpályás az észak-amerikai prifi ligában, az MLS-ben rajtolt bombaformában, és ezúttal a címvédő New York City ellen volt eredményes. Gazdag Dániel csak az első fordulóban nem iratkozott fel a gólszerzők közé, azóta viszont mind a három fordulóban fogadhatta a társak gratulációját.

A Philadelphia Union ráadásul idegenben nyert 2-0-ra, és a magyar futballista csapata második gólját lőtte az első félidő 33. percében, egy jobbról jövő labdából a hosszún ékezve talált be közvetlen közelről, ez volt a második akciógólja (a legutóbb tizenegyesből talált be) – ezzel vezetett 2–0-ra a szünetben a Philadelphia, és a második félidőben már nem is változott az eredmény. Gazdag Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

A Sporting Kansas City a sérült Sallói Dániel nélkül 3-1-re kikapott idegenben a Chicago Fire-től, Nikolics Nemanja egykori csapatától. Az MLS harmadik magyarja, a felkészülés végén sérüléssel bajlódott Schön Szabolcs bekerült az FC Dallas keretébe, de csak a kispadról szurkolhatott a társainak, akik hazai pályán 4-1-re legyőzték a Portland Timbers együttesét. A meccs sztárja a 21 esztendős Jesus Ferreira volt, aki az első félidőben mesterhármast szerzett, a másodikban pedig gólpasszt adott: a 26., a 30., majd a 36. percben volt eredményes az ifjú amerikai. A hétszeres felnőttválogatott Ferreira profi karrierje első mesterhármasát szerezte, ráadásul az MLS történetének második legfiatalabb amerikai triplázója lett (21 év 85 nap), mindössze a télen az Augsburghoz szerződött Ricardo Pepi (18 év) előzi meg.

A Dallas a 4., a Kansas a 12. az MLS nyugati konferenciájában, keleten a Philadelphia pedig az élen áll a keletiben.

Borítókép: Gazdag Dániel lassan hozzászokhat az ünnepléshez (Fotó: Philadelphia Union)