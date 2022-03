Montpellier-ben az Euroliga Final Fourjába léphet a Sopron Basket

Nem túlzás azt állítani, hogy a Final Four küszöbén áll a Sopron Basket. Kedden hazai pályán 60-42-re legyőzte a Basket Landes Montpellier együttesét a női Euroliga negyeddöntőjében, ha csütörtökön este ezt ugyanezt megteszi idegenben is, akkor sorozatban negyedszer is ott lehet a kontinens elitjének a legjobb négy csapata között. Erre minden esélye megvan, hiszen a keddi sikert roppant felemás teljesítménnyel érte el. A védekezése nagyszerű volt, alig hagyott levegőt a franciáknak, támadásban viszont igen gyengének bizonyult.

Gabby Williams nyolc kísérletből csak egyszer, Nevena Jovanovic ötből kétszer, Briann January 19-ből hétszer talált be a mezőnyből, Stefanie Dolson pedig egyetlen pontot sem szerzett, és mindössze négyszer próbálkozott. Márpedig ők mind kulcsemberek, akik ennél sokkal többet szoktak mutatni, Gabby Williams például a DVTK elleni rangadón csak az első negyedben eljutott tizenkilenc pontig, ezúttal viszont szinte véletlenül sem tudott jól célozni.

Gabby Williams pontjaira nagy szükség lesz Fotó: fiba.com

– Játszottunk már sokkal gördülékenyebben és látványosabban is támadásban – ismerte el visszatekintve a találkozóra Gáspár Dávid, a Sopron Basket vezetőedzője. – Ideges volt a csapat, és üres helyzetek, ziccerek maradtak ki az elején, ami az egész meccsre rányomta a bélyegét. A védekezés volt a kulcs, ötven pont alatt tartottuk őket, Montpellier-ben viszont sokkal több kell! Ezt a védekezést át kell menteni, de a tizenkilenc eladott labda nem fér bele, ezeknek legalább a fele nem volt indokolt. Nagyobb koncentrációval orvosolni tudjuk mindezt. Megyünk tovább, csütörtökön ismét találkozunk, és a maximumra fogunk törekedni, szeretnénk kiharcolni a továbbjutást!

A „megyünk tovább” szó szerint értendő, ugyanis a két csapat szerda reggel már indult is Montpellier-be. Eredetileg pénteken este lett volta a mérkőzés, ám az ellenfélnek akkor nem lesz szabad a csarnoka, ezért egy nappal korábbra hozták a találkozót. Sok pihenésre tehát nem volt idő, ám ettől függetlenül a magyar bajnoknak illene lezárnia az egyik csapat két győzelméig tartó párharcot.

Fegyverneky Zsófiára is ezúttal is a vezér szerepe vár Fotó: fiba.com

Ahmed Njoya, a franciák segédedzője a soproni meccs után azt nyilatkozta, a visszavágón csapata védekezésére alapozhat, hiszen az erős Sopront hatvan ponton tudták tartani, ám a szakember kicsit tévedett. A kevés hazai pont nem az ő jó védekezésükön múlott, hanem Williamsék pocsék dobformáján. Ha ezen tudnak javítani, akkor a soproniak már csütörtök este ünnepelhetnek. Ha mégsem, akkor sincs semmi sem veszve, jöhet a harmadik, mindent eldöntő mérkőzés március 16-án, szerdán ismét Sopronban.

Az erőviszonyok alapján azonban ezt el lehetne kerülni.

Euroliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés: Basket Landes Montpellier–Sopron Basket, Montpellier, 20.00 (tv.: EuroLeague Women, YouTube), az állás: 1-0 a Sopron javára.

Borítókép: Határ Bernadett kedden megoldhatatlan feladat elé állította a franciákat (Fotó: Fiba.com)