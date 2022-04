A pokol vár a Sopronra a Fenerbahce ellen az Euroliga döntőjében

A magyar együttes ötödször vesz részt az Euroliga Final Fourjában, a kontinens elitsorozatának a négyes döntőjében, és 2018 után jutott el ismét a fináléba, négy év elteltével másodszor léphet pályára az aranyéremért. A csapat 28 percen keresztül parádésan játszott a spanyol együttes ellen, az utolsó tizenkettőre elfáradt, de ez csak a támadásoknál érződött, a jó védekezéssel gazdálkodni tudott az addig megszerzett előnnyel. A csapat remekelt, de ehhez kellett egy olyan egyéni teljesítmény is, mint Jelena Brooksé, aki 27 pontig jutott, és a mezőnyből hatvan százalék feletti pontossággal célzott.

Fotó: fiba.com

Óriási bravúr már az is, hogy a Sopron Basket sorozatban negyedszer harcolta ki magának a részvételt a Final Fourban, a döntő pedig ezt csak fokozza. Ám a magyar együttes nem tényleg nem sokáig foglalkozott ezzel. A játékosok azonnal elkezdték a regenerálódást a megfelelő szakemberek irányításával, a stábtagok elvonultak összevágni a a Salamanca elleni elődöntő legtanulságosabb jeleneteit, Gáspár Dávid vezetőedző pedig megnézte a másik elődöntőt, amelynek győztesével játszik a Sopron vasárnap délután.

Ez pedig ahogy várni lehetett, a Final Fournak otthont adó Fenerbahce lesz, amely szintén nem nyert még Euroligát, 2013-ban, 2014-ben és 2017-ben is elveszítette a döntőt. A FIBA az orosz–ukrán háború miatt a sorozatból kizárta a három orosz csapatot, ami alaposan átírta az esélyeseket, mert nincs ott Isztambulban a kontinens egyeduralkodója, a Jekatyerinburg. Egységes a vélemény, hogy ez elsősorban a Fenerbahce előtt nyitja ki a kaput az Euroliga megnyerésére, a roppant gazdag török klub kerete roppant erős, tele van sztárokkal.

Az USK Praha egyébként nagyon jól játszott, a harmadik negyedben már 12 ponttal is vezetett, ám akkor beindult a Fener, és lényegében elsöpörte az útjából a cseh együttest. Az ukrán óriás Alina Jagupa feltartózhatatlan volt, 24 pontot dobott, a 2018-as soproni ezüstérem részese, a svéd Amanda Zahui hibátlanul célzott a hárompontos vonal mögül, a szintén ex-soproni Kayla McBride is villogott, a német Satou Sabally rendkívül hasznosan kosárlabdázott, és akkor az Euroliga legjobb védőjének megválasztott Elisabeth Williamsről még nem is szóltunk – ilyen klasszisokkal kell felvennie a versenyt a magyar bajnoknak. A csoportban kétszer is megpróbálhatta, de Isztambulban és otthon is sima vereséget szenvedett.

Kérdés, harmadszorra sikerülhet-e. Gáspár Dávid szerint a hit nagyon sokat számít majd.

Fotó: Fiba.com

– El kell hinnünk, hogy egyénileg és csapatként is képesek vagyunk állni a sarat a Fenerbahce ellen – mondta szombaton délután a fiatal, mindössze 40 éves vezetőedző. – Az ellenfél keretében hemzsegnek a sztárok, akik sokszor szép és igazán jó csapatkosárlabdát mutatnak be, nekünk pedig ebből kell őket kizökkentenünk. A Salamanca ellen döntő volt a jó kezdés, és hogy a kulcsjátékosaink már az elején jó döntéseket hoztak, erre lesz szükség a török csapat ellen is. Az biztos, hogy minden labdáért meg kell majd küzdeni, ugyanakkor az Euroliga döntőjében játszunk majd, és az biztos, hogy keményen nekik megyünk.

Fotó: fiba.com

A FIBA esélylatolgatásának az olvasásakor kiderül, hogy a nemzetközi szövetség is a Fenerbehcénak ad több esélyt. A Sopron mellett szerinte a tapasztalat, a remek csapategység szól elsősorban, mellette Fegyverneky Zsófia, Gabby Williams, Jelene Brooks és Határ Bernadett várhaó je teljesítménye, a törökök viszont több klasszist tudnak bevetni, hosszabb a kispadjuk, és van valami, amivel szintén nehéz lenne vitatkozni: a közönség és az általa teremtett atmoszféra. A 13 800 szurkoló befogadására alkalmas Ülker Spor ve Etkinlik Salonuban telt ház és pokoli hangulat vár a Sopron Basket játékosaira. Ha megijednek tőle, akkor baj lesz, ha nem, akkor akár valósággá is válhat az, amit Török Zoltán ügyvezető igazgató mondott szombaton: – Csoda, hogy idáig jutottunk, de még éhesek vagyunk, és nyerni akarunk!

Euroliga, Final Four, döntő: Sopron Basket–Fenerbahce (török), vasárnap, 16.00 (tv.: M4 Sport+)

Borítókép: A csapat egységessége a Sopron Basket sikerének a kulcsa lehet (Fotó: fiba.com)