Csak a névadó nyomdokaiba kell lépni…

Az akadémia névadó elnöke, a háromszoros olimpiai és – valamennyi sportágat tekintve hazai rekorderként – 31-szeres világbajnok Kovács Katalin a szerdai sajtóreggelin felidézte, hogy a sukorói létesítmény novemberi alapkőletételével párhuzamosan elkezdett alakulni a szakmai stáb is. Mint mondta, nagyon büszkék arra, hogy tavaly sok gyerek jelentkezett hozzájuk, azon dolgoznak, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak nekik.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke, az akadémia kuratóriumának tagja kiemelte, hogy a szövetség és személy szerint ő is szereti a kihívásokat, így nagyon örült annak, amikor a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiától (KKNKKA) felkérés érkezett az együttműködésre.

– Napi szinten szorosan együtt dolgozunk, és hiszem, hogy ebből mindenki csak profitálhat. Meglátásom szerint az akadémia által új megközelítés érkezett a sportágba – fogalmazott, utalva arra, hogy egyéni sportágban – a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia mellett – a KKNKKA Magyarország első olyan akadémiája, amely egyéni sportágban jött létre.

Az elnök kifejtette, hogy a KKNKKA célja egyrészt az utánpótlás-nevelés, másrészt pozitív értelemben vett kísérleti helyszín is, az itt kipróbált, kidolgozott módszereket máshol is alkalmazni tudják majd.

Elmondta azt is, hogy együttműködnek a kápolnásnyéki és a székesfehérvári Vörösmarty Mihály iskolával, amelyekben a jövőben az első évfolyamtól kezdve lesznek kajak-kenus osztályok, megkönnyítve ezzel a sportoló tanulók dolgát. A szakmai program már elkészült.

Az MKKSZ vezetője kiemelte, hogy az elmúlt évtizedek eredményeivel magasra került a léc a magyar kajak-kenuban, és a szintet szerinte csak úgy lehet tartani a kiszélesedett nemzetközi élmezőnyben, ha nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlásra.

Betlenfalvi István, az akadémia szakmai vezetője bemutatta a stáb tagjait és beszélt a téli felkészülésről, amely szerinte nagyon sikeres volt. Mint mondta, most már a vízen zajlik a munka, s örömmel jegyezte meg, hogy

a sikeres őszi toborzásnak köszönhetően a versenyzői létszám százról százhetvenre emelkedett.

Az edzők részéről Beé-Samu Andrea ismertette az akadémián folyó munkát, lány kajakos csapatával – amelyet Gintl Andreával közösen irányít – éppen háromhetes sevillai edzőtáborozáson vannak túl. Versenyzői idén elsősorban a szeptemberi szegedi ifjúsági és U23-as világbajnokságra készülnek, de mint kiemelte, akár más lehetőségek is adódhatnak előttük. Az utánpótláskorú versenyzők idén nagy lehetőség előtt állnak, hiszen a felnőttmezőnyből több élversenyző is pihen, így a már felnőtt-vb-címmel is rendelkező Kőhalmi Emese, valamint Fojt Sára berobbanhat a közvetlen élmezőnybe.

A szerdai eseményen ott volt három fiatal versenyző, Biben Karina, Bakó Olga és Kövesdi Patrik is. Előbbi elmondta, hogy már nagyon várják a versenyszezont és – edzőjük szavaival összhangban – szeretnének bizonyítani a felnőttmezőnyben is. Biben úgy tapasztalja, az akadémián a korábbiakhoz képest más közegben, más rendszerben dolgoznak, és úgy érzik, minden támogatást megkapnak, remek háttérrel készülhetnek.

Kovács Katalin ehhez kapcsolódva úgy fogalmazott, az ő idejükben még nem volt ennyire előtérben a sporttudomány, a sportdiagnosztika, mint manapság, így biztosan az ő pályafutásához is hozzá tudott volna tenni egy ilyen háttér. Hozzátette: nagyon büszke a versenyzőire, akiken ugyanazt a lelkesedést látja, mint annak idején saját magán.

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sukorói komplexumának tervezett átadási időpontja 2024 nyara. A létesítmény a tervek szerint egyrészt kiszolgálja majd az KKNKKA-t, másrészt a térség iskoláinak is központi sporthelyszíne lesz. Emellett egyik bázisa lehet a válogatottkereteknek is, a Velencei-tavi pálya pedig megújul, és a jövőben is otthont ad majd utánpótlásversenyeknek.

Borítókép: Kovács Katalin nem csupán névadója az intézménynek, személyesen felügyeli a szakmai munkát (Forrás: KKNKKA)