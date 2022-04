Gálfi Dalma: Ez egy gyerekkori álom, ezért kezdtem el teniszezni

A korábbi junior világelső a szövetség közösségi oldalán elsőként a vasárnap véget ért miami tornáról beszélt, melyet egy 6:0, 6:0-ás diadallal kezdett a szlovák Kristina Kucova ellen.

– Nagyon rég volt ilyen, hogy „biciklivel” zárult egy mérkőzésem. Talán egy ITF-tornán fordult elő még évekkel ezelőtt Ausztráliában. Nyilván ez ebben a mezőnyben nagyon ritka dolog, én is meglepődtem – mesélte a 23 éves játékos, aki a második fordulós meccsét ugyanakkor feladta Floridában.

– Meghúztam a combközelítőmet, de már jobban vagyok. Szerencsére nem szakadt el, jó volt az elővigyázatosság. Az elmúlt napokat így rehabilitációval töltöttem, hogy közel százszázalékos állapotba tudjak kerülni az e heti, 80 ezres portugáliai ITF-versenyre – fejtette ki Gálfi Dalma.

A top 100 elérését Gálfi egy álom beteljesülésének nevezte.

– Ezt ízlelgetni kell még, de az utóbbi hetekben folyamatosan ezen dolgoztunk. Ez egy gyerekkori álom, egy első mérföldkő, amit most elértem. Ezért kezdtem el teniszezni, hogy egyszer majd ott legyek a legjobb százban. Most azonban nem is szeretnék megállni, úgy érzem, van még feljebb, de az elsődleges cél, hogy megőrizzem a tagságom az elitmezőnyben. Erre pedig van is bőven esély, hiszen a Roland Garrosig nincsenek megvédendő pontjaim – fogalmazott.

A francia nyílt bajnokság lehet a korábbi junior US Open-bajnok első felnőtt Grand Slam-tornája, ahol alanyi jogon főtáblás.

– Régebben nagyon nem éreztem otthonosan magam salakon, bár azon nőttem fel. Aztán az elmúlt két évben megszoktam a salakot, és kényelmes lett rajta játszani. Én érzek magamban néhány kört, de ez persze nagyban függ majd a sorsolástól. Párizsig indulok WTA 125-ös és 250-es versenyeken, valamint beneveztem a madridi ezres tornára is – mondta.

Gálfinak jelenleg Bukta Ágnes, egy korábbi profi játékos az edzője, miután nemrégiben elváltak útjai a francia Bastien Fazincanival.

– Minden kapcsolat elfárad egyszer. Bastiennel három évig dolgoztunk együtt, de nem éreztem már többet ebben. Most Ágival nagyon jól érezzük magunkat együtt, jó a hangulat, számíthatok is rá mint barát, illetve a szakmai dolgokban is rengeteget segít, csakúgy, mint Vaskó Balázs, aki az erőnléti edzőm. Egyébként hamarosan bővül majd a csapatom egy új edzővel, de erről még nem szeretnék elárulni részleteket – tette hozzá a balatonfüredi játékos, aki Bondár Anna és Udvardy Panna után harmadik magyarként került be az elitmezőnybe, hasonló eredményességre pedig tíz éve nem volt példa.

Iga Swiatek személyében új világelsője van a női tenisznek, amelynek világranglistáján tehát három magyar is a legjobb százban szerepel. A Sunshine Double-t teljesítő – azaz az Indian Wells-i és a miami ezres versenyt is megnyerő – 20 éves Swiatek az első lengyel teniszező, aki élre került a WTA-rangsorban. Remek eredményei mellett ehhez arra is szükség volt, hogy az eddigi éllovas ausztrál Ashleigh Barty bejelentse visszavonulását. A rangsorban Swiatek mögött a cseh Barbora Krejcikova a második, a spanyol Paula Badosa pedig a harmadik. A legjobb tizenötben Badosa mellett három amerikai játékos, Danielle Collins (8.), Jessica Pegula (13.) és Cori Gauff (15.) is karriercsúcsot jelentő helyen áll. Ugyanez igaz két magyar játékosra is: a héten Charlestonban szereplő Bondár Anna három helyet javítva a 73., miként említettük, a 97. helyre előrelépő Gálfi Dalma pályafutása során először került be a legjobb százba – az előző héten 107. volt. Udvardy Panna egyet rontva a 84. A korábbi világelső, négyszeres Grand Slam-bajnok japán Oszaka Naomi miami döntőjével 42 helyet javított, és feljött a 35. helyre.

