Góllal, gólpasszal és több kapufával jelentkezett a hét végén a légió

Már Angliában is van kit figyelnünk: a magyar válogatottban frissen debütált Callum Styles a másodosztályú Barnsley tagjaként játszott a Reading ellen, a végeredmény 1-1 lett, ő pedig a 69. percig volt a pályán. Az olasz másodosztályban két magyarnak szurkolhatunk, és egyikük sem emlékszik vissza majd szívesen erre a hétvégére: a Parma ugyan győzött 3-1-re a Cosenza vendégeként, Balogh Botondot a 25. percben le kellett cserélni sérülés miatt, a Pisa pedig Nagy Ádámmal a soraiban 5-1-re kikapott a Benevento stadionjában, és ezzel lecsúszott a harmadik helyre a tabellán.

A svájci élvonalban a Grasshoppers Bolla Bendegúzt végig a pályán tartva 1-1-et játszott az FC Zürich otthonában, a Basel pedig a Young Boysot fogadta, előbbinél Szalai Ádámot, utóbbinál Varga Kevint nevezték a cserék közé. Egyikőjük sem állt be, a végeredmény 2-2 lett. Horvátországban az NK Osijek a Hajduk Splitet fogadta, az eszéki együttesben kezdett Kleinheisler László. A csapata kihagyott egy tizenegyest, gól nem született, a magyar válogatott középpályást a 73. percben lecserélték.

Kisebb sérülés után tért vissza Szalai Attila, aki a 84. percben állt be a török Fenerbahcéba, amely idegenben ütötte ki a Kayserisport 4-0-ra, és a harmadik helyen áll a tabellán. Az éllovas Partizan Beograd a Topolyai SC -t fogadta a szerb Szuperliga alapszakaszának utolsó előtti fordulójában: a hazaiak érvényesítették a papírformát, és a védő Szlobodan Urosevics két góljával 2-0-ra nyertek az észak-bácskai együttes ellen, Holender Filip az 55. percig lehetett aktív részese a sikernek.

Fotó: Lelkes Ernő

A szlovák bajnokság rájátszásának 4. fordulójában a negyedik helyen álló DAC az ötödik Szeredet fogadta, és bár többször is eltalálta a kapufát, gólt nem szerzett, a végeredmény 0-0 lett. A dunaszerdahelyieknél a kapus Veszelinov Dániel, valamint Balogh Norbert kezdett, utóbbit a 86. percben lecserélték; Szánthó Regő kispados volt, Hahn János, Kalmár Zsolt és Szendrei Ákos sérült.

– Nehéz ilyenkor bármit is mondani – kesergett a találkozó után Balogh Norbert, aki a mezőny legjobbja volt. – Rengeteg helyzetünk volt. Sajnos ma semmi sem ment be. Összesen négyszer találtuk el a kapufát, én magam kétszer. Igazság szerint már bent láttam mind a kettőt. Sajnos most a kapufáról nem befelé, hanem kifelé ment a labda. Ilyen meccset még nem játszottam. Voltak már olyan találkozóim, amikor nagyon sok helyzetem volt, ami nem ment be, de a végén azért összejött a gól, most sajnos nem. Nem szomorú, hanem ideges és feszült vagyok. Ez van, ma nem volt mellettünk a szerencse sem.

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben Gazdag Dániel remek formában futballozik, az előző fordulókhoz hasonlóan most is gólt szerzett. Ezúttal a Charlotte FC volt a Philadelphia Union áldozata, Gazdag a második találat gazdája volt egy óriási kapushibát követően, a 91. percig volt a pályán. Az FC Dallas kispadját koptatta a Schön Szabolcs, a csapata 0-0-ra végzett Chicagóban, Sallói Dániel viszont végigjátszotta a Kansas City meccsét Vancouverben, a csapata 1-0-ra kikapott.

Borítókép: Gazdag Dánielt manapság sűrűn ünnepelhetik a társai (Fotó: Europress/AFP/Tim Nwachukwu)