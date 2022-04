Hollywoodi filmért kiált a legjobb magyar női teniszező története

– Gyerekkorom óta ezért dolgozom, tovább szeretnék javítani a helyezésemen, nem szeretnék itt megállni – mondta lapunknak a napokban a madridi WTA 1000-s tornán induló 24 éves játékos.



Oly közel – írta nemrég az Instagram-oldalára. Az aktuális ranglistán a 25. helyen álló orosz Veronika Kugyermetova elleni 7:6, 7:6-ra elveszített mérkőzése után jegyezte meg, hogy nem állt messze a bravúrtól. Szűkül az olló a top 30-as játékosok és a fiatal magyar játékos tudása között. – Több szettlabdám volt, nagyon szoros meccset játszottunk múlt héten az isztambuli torna negyeddöntőjében. Úgy vettem észre, hogy tenisztudásban apró különbségek voltak köztünk. A rutin döntött Kugyermetova javára – idézte fel Bondár a múlt heti bravúrközeli állapotot. Babos Tímea korábbi páros partnere, az orosz játékos csak egy évvel idősebb Bondárnál, mégis tapasztaltabb, mint magyar ellenfele.

Őt nem kínozta olyan komoly sérülés, mint Kuharszky Zoltán tanítványát. Bondár egy évet hagyott ki 19 évesen, így mostanra kezdi utolérni magát. Négyévesen kezdte az édesapjával, egészen 16 éves koráig ő edzette, majd Barátosi Levente és Bardóczky Kornél is foglalkozott vele, de két éve a tapasztalt, a hazai játékosok közül például Valkusz Mátét, korábban Anke Hubert, Jennifer Capriatit és Ana Ivanovicot is felkészítő Kuharszky mellett tette le a voksát, és az eredményei alapján ezt nem bánta meg. – A tavalyi Buenos ­Aires-i WTA-versenyen elért győzelmemre vagyok a legbüszkébb, de annak is örülök, hogy már két top 50-as játékost, Tereza Martincovát és Katerina Siniakovát is sikerült legyőznöm, és a múlt héten szoros meccset játszottam Kugyermetova ellen – mondta a gyerekkora óta szenvedélyes Roger Federer-rajongó teniszező.

Fotó: Wtatennis.com

Bondár jó munkakapcsolatot ápol a magyar játékosokkal; Babos Tímeával néha együtt edz a Nemzeti Edzésközpontban. A párosban négyszeres Grand Slam-bajnok, a magyar női tenisz korábbi zászlóshajója is gratulált a sikereihez. Az iskolás korában „Jó tanuló, jó sportoló!” díjjal jutalmazott Bondár Annától igyekeztünk megtudni, vajon most is fektet-e energiát a szellemi fejlődésére. – Első a profi tenisz, gyerekkorom óta ezzel foglalkozom. Korábban volt ajánlatom az Egyesült Államokból, mehettem volna egyetemekre sportolni, mint a nővérem, de én a profi sport mellett döntöttem. Ha majd véget ér a pályafutásom, mindenképpen szeretném magam továbbképezni. A sport világában tervezem a jövőt: a sportolók táplálkozása és az erőnléti edzés is érdekel. De majd csak a tenisz után – mondta a Magyar Nemzetnek a világranglista 68. helyén álló teniszező, aki holnap kezd a madridi WTA-torna főtábláján.

Borítókép: Bondár Anna pályafutásában sorsfordító volt a Buenos Aires-i tornagyőzelem (Fotó: Wtatennis.com)