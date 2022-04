Djokovics jó hírt kapott Wimbledonból, mégsem lehet elégedett

Nem Novak Djokovics szája íze szerint indult a 2022-es év. A szerb teniszező nem léphetett pályára kedvenc Grand Slam-tornáján, az Australian Openen, majd az Egyesült Államokban rendezett mesterversenyekről is lemaradt, mivel nem vette fel a koronavírus elleni vakcinát.

A nemzetközi vírushelyzet enyhülése azonban Djokovics teniszkarrierje szempontjából is jó hír, a wimbledoni tenisztorna szervezői kedden bejelentették, hogy oltatlan játékosok is elindulhatnak az idei viadalon. A füves pályás Grand Slam-verseny 2020-ban elmaradt a pandémia miatt, tavaly pedig csak meghatározott hotelben lakhattak a teniszezők a torna alatt. Idén semmilyen korlátozás nem lesz érvényben, a szurkolók is megtölthetik a lelátókat.

Djokovics tehát lehetőséget kap arra, hogy megvédje wimbledoni címét, mégsem lehet teljesen elégedett.

Az általa erősen kritizált döntés mellett ugyanis kitartott Wimbledon: az orosz és a fehérorosz játékosok az ukrajnai háború miatt idén nem léphetnek pályára a tenisz szentélyében, ahogy orosz médiamunkások sem tudósíthatnak a versenyről. A stábtagokra egyelőre nem vonatkozik a kitiltás.