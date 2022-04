Jelena Brooks másodszor vitte az Euroliga döntőjébe a Sopront

Most nem volt szükség ilyen utolsó pillanatos dobásra, ám a szerb kosaras, aki 2007-ben 18 évesen még a leánykori nevén, Jelena Milovanovicsként került Sopronba, élete egyik legjobbját nyújtotta pénteken a Perfumerias Avenida ellen, a salamancai játékosok nem tudtak vele mit kezdeni. A mezőny legeredményesebb játékosa volt 27 ponttal, ennyit az idén még nem ért el a kontinens elitjének a sorozatában egyik meccsen sem. A 32 éves Brooks egyébként 2010-ben elszerződött Magyarországról, rangos klubokban játszott Európában, többek között a Perfumeriasban is, és megfordult az észak-amerikai WNBA-ben is, 2017-ben tért vissza, és azóta is a magyar klub játékosa, a státusát illetően is magyarnak számít, ráadásul nagyszerűen beszéli a nyelvünket.

Jelena Brooks. Forrás: Fiba.com

A Sopron 2009-ben jutott be először az Euroliga Final Fourjába, amelyet Salamancában rendeztek meg, és Jelena Milovanovics már játszott akkor a Perfumeriastól vereséget szenvedő magyar együttesben, a spanyol csapatban az akkori keretből egyébként Silvia Dominguez maradt meg hírmondónak. Milovanivics, majd később Brooks a soproniak mind az öt eddigi Euroliga Final Fourjának a részese volt, igaz, 2019-ben csak csoportmeccseken játszott, a négyes döntő idején már anyai örömök elé nézve csak szurkolt a társainak. A szerb válogatottban is eredményesen szerepelt: 2016-ban olimpiai bronzérmes, 2015-ben és 2021-ben pedig Európa-bajnok lett.

– Ez csodálatos csapatmunka volt az elejétől kezdve – nyilatkozta a győztes elődöntő után Jelena Brooks. – Nagyon összpontosítottunk arra, amit tennünk kellett. Mindenki, a pályán, a kispadon, a stáb és a szurkolók is részesei ennek a sikernek. Éreztük ezt, és negyven percen keresztül megőriztük a koncentrációnkat, még akkor is, amikor a támadásokra elfáradtunk, a védekezésünk összeszedett maradt. Nagyon boldog vagyok.

Sok idő nincs az örömködésre: vasárnap 16 órakor kezdődik az aranycsata, az Euroliga döntője a rendkívül erős házigazda, a Fenerbahce ellen.

Borítókép: Jelena Brooks boldogsága a megnyert elődöntő után (Forrás: Fiba.com)