Király Gábor a pályán gratulált Schäfer Andrásnak Berlinben

Schäfer András a Nemzeti Sportnak elevenítette fel a történteket:

– Hihetetlen hangulat volt az arénában. Sohasem felejtem el ezt az estét, a negyedik Bundesliga-mérkőzésemen úgy nyertünk derbit, hogy gólpasszt adtam, vagyis kivettem a részem a sikerből. Csereként álltam be, motiváltan, és jól is ment a játék. Különösen fontos volt ez nekem, mert Berlinben egyelőre nem kapok teljes mérkőzéseket. A válogatottból olyan lelkiállapotban tértem vissza, ami befolyásolta a szombati teljesítményemet. De nem idegeskedem azon, hogy egyelőre jobbára csereként állok be az Unionnál, tisztában vagyok vele, egy új futballistának adott esetben nem hetekre, hanem hónapokra van szüksége, hogy beilleszkedjen a csapatba, illetve hogy alkalmazkodjon a bajnokság tempójához. Én ezen az úton lépegetek most előre.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar válogatott középpályás a sportlapnak elmondta azt is, hogy miként zajlik az ünneplés egy ilyen fontos győzelem után az Union Berlin öltözőjében. És elárulta azt is, hogy nem várt meglepetés is érte a pályán:

– Hosszasan ünnepeltünk a szurkolóink előtt, majd amikor az öltöző felé indultam, váratlanul magyarul szóltak hozzám. Király Gábor volt az, aki legenda Berlinben, nem lepett meg, hogy a pályára is beengedték. Korábban már találkoztunk, ezúttal is jót beszélgettünk, gratulált a győzelmünkhöz és a gólpasszomhoz.

Borítókép: Schäfer András (Fotó: Soren Stache/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP)