Liu Shaoang tönkreverte a mezőnyt, világbajnok lett 1500 méteren! + videó

Pénteken versenyzőinknek jól sikerültek a selejtezők, hiszen 500 és 1000 méteren mind az öt egyéni indulónk bejutott a negyeddöntőbe: a férfiaknál Liu Shaoang, Nógrádi Bence és Jászapáti Péter, a nőknél Jászapáti Petra és Kónya Zsófia. Ugyanakkor 1500 méteren csak Liu Shaoang és Jászapáti Petra került be az elődöntőbe. Szombaton 1500-on és 500-on már éremosztásra készülhettünk, továbbá a női 3000 méteres és a férfi 5000 méteres váltók elődöntője volt műsoron, mindkettő magyar részvétellel. A világbajnokságon az oroszok és a fehéroroszok az ukrajnai háború miatt nem indulhatnak, a kínaiak, a japánok és a kazahok pedig nem jöttek el, így kétségkívül tartalékos a mezőny. Olyan klasszisok is hiányoznak, akik itt lehetnének, tőlünk például Liu Shaolin Sándor. Ám akik eljöttek, azoknak is nehéz volt újra formába lendülniük a februári pekingi téli olimpia után.

A világbajnokság szombati programja a női 1500 méter három elődöntős futamával kezdődött, s mindegyikben heten léptek jégre. Jászapáti Petra a harmadikban sokáig az utolsó helyen haladt, de a belga gyorskorcsolyázó elcsúszott, és ketten is felbuktak benne, így versenyzőnk rögtön a negyedik helyen találta magát. Innen remek előzésekkel megnyerte a futamot, így bejutott a vb-döntőbe. Itt nyolcan voltak, Jászapáti Petra mellett három dél-koreai, két kanadai, egy holland és egy olasz. Versenyzőnk most is a mezőny végére állt be, ezúttal nem történt semmi „kalamajka”, de önerőből sem tudott előbbre jönni, így a nyolcadik helyen végzett.

Kétszeres olimpiai bajnokunk, Liu Shaoang – aki a pekingi téli ötkarikás játékokon 500 méteren arany-, 1000-en bronzérmes lett –, az összetett világbajnoki cím birtokosaként az 1-es sisakban korcsolyázva pénteken mind az öt futamát megnyerte, s most az 1500-as elődöntőjében is folytatta a sorozatát. Nagyon nem is kellett megizzadnia, magabiztosan végzett az első helyen. A fináléban „színes” társaságba került, mert mindenki máshonnan érkezett: dél-koreai, belga, holland, olasz, kanadai és török ellenfele volt az érmekért folyó harcban. Versenyzőnk a tizenhárom és fél körös versenyben a negyedik helyre állt be, ahonnan az ötödikre, majd a hatodikra került, de az olasz kicsúszása után megkezdte az előzéseket. Öt körrel a vége előtt negyedik volt, két kör múlva már a harmadik, és ekkor robbantott, mindenkit állva hagyott, elviharzott a többiek mellett, s a célba több méteres előnnyel érkezett be; pályafutása harmadik vb-aranyát szerezte meg! Tavaly a dordrechti vb-n az összetett mellett 500 méteren győzött, az 1500 nem a kedvenc távja, eddig ezen vb-ezüstje volt. Gyanítjuk, most már ezt is megszerette!

👀 He makes it look so easy 😱



It's gold 🏆 for 2021 overall World champion Shaoang Liu 🇭🇺 in the Men's 1500m ahead of Pascal Dion 🇨🇦 and Stijn DeSmet 🇧🇪! #ShortTrackSkating #WorldShortTrack pic.twitter.com/uaIAkprKAF — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) April 9, 2022

A női 500 méter negyeddöntőjében Jászapáti Petra nagyot alakított, úgy nyerte meg a futamát, hogy a végén külső íven előzte meg a szám egyik klasszisát, a lengyel Maliszewskát. Ezzel elődöntőbe jutott, az ugyanebben a futamban negyedik Kónya Zsófia kiesett. Jászapáti az elődöntőben öt versenyző között a négyes pályára került, ami hátrány. Maradt a negyedik helyen, ami B döntős szereplést ért.

Férfi 500-on az első negyeddöntős futamban Nógrádi Bence negyedik, Jászapáti Péter ötödik lett, így ők búcsúztak, Liu Shaoang viszont megnyerte a negyedik futamot, mégpedig a teljes mezőny legjobb idejével, így az elődöntőjében a legelőnyösebb, egyes pályára került. Innen aztán rajt-cél győzelmet aratva jutott be az újabb vb-döntőjébe. A másik elődöntőben azonban a francia Fercoq jobb időt korcsolyázott, így a fináléban az övé lett az egyes pálya, versenyzőnké a kettes, míg a hármasra a belga Desmet, a négyesrea a dél-koreai Li Dzsun Szeo került.

Cikkünket frissítjük.

Borítókép: A kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang immár háromszoros világbajnok (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)