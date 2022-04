Nem volt könnyű az elmúlt néhány hónapja a válogatott kapusunknak

A 37 éves kapus dicsérte a vb-selejtezős ellenfelet. – Az idegenbeli meccs után bőven volt bennünk hiányérzet, ám az is igaz, hogy egyáltalán nem rossz csapat az izraeli. Kellemetlen a stílusa, játékosai alacsonyak, gyorsak, az irányítója pedig kifejezetten ügyes, kiválóan szervez. Nagy lövője ugyan nincs, azonban így is sikerült helyzeteket kialakítania mindkét mérkőzésen. Hullámzóan teljesítettünk, de a lényeg, hogy a minimális elvárásnak sikerült megfelelnünk, és kint vagyunk a világbajnokságon! – mondta a sportnapilapnak a tapasztalt kapus.

Fotó: AFP

Mikler megjegyezte, hogy a tel-avivi egygólos győzelem után a visszavágón szerette volna a legtöbbet kihozni magából a válogatott, ami ugyan nem járt görccsel, de a bizonyítási vágy rátelepedett a csapatra. – Az elején mindent meg is tettek azért, hogy ez így is maradjon, míg mi a legjobbunkat szerettük volna kihozni magunkból, talán túlzottan is, bár azért nem görcsöltünk. Bennünk van a jó teljesítmény, ezt mindenképpen meg akartuk mutatni, a második félidőben remélhetőleg sikerült is – fogalmazott a 225-szörös válogatott, majd hozzátette, hogy az elmúlt időszak rosszabbul sikerült eseményein (a januári Eb-szereplésen, és a Szeged áprilisi BL-búcsúján) nem érdemes töprengeni, mert sűrű a versenynaptár, mindig van lehetőség javítani.

A teljes interjút ITT lehet elolvasni.