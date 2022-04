Vignjevics szerint a Honvéd vereséget érdemelt Zalaegerszegen

Szép sorozat szakadt meg Zalaegerszegen: Demjén Patrik a Bp. Honvéd elleni meccs előtt 581 perce nem kapott gólt. A hazai együttes kapusa most is közel állt ahhoz, hogy megvédje a hálóját, ám a 62. percben a kispestiek tizenegyesénél Nenad Lukics kifogott rajta. Ez így is 643 perc, gyakorlatilag hét teljes mérkőzés. A hazai élvonalban az abszolút csúcsot Szűcs Lajos tartja, aki a Ferencváros kapusaként a 2003–2004-es idényben 768 percen keresztül nem kapott gólt. Az igazsághoz tartozik, hogy nem sokkal később ismét Demjén Patrik kapujába került a labda, ám a VAR vizsgálata után Karakó Ferenc játékvezető nem adott gólt, ami nagyon fontos volt a ZTE szempontjából, amelynek a kispadján Waltner Róbert lemondása után, egy debreceni 0-0-t követően hazai pályán is bemutatkozott a megbízott vezetőedző, Molnár Balázs.