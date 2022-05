A Kiel magyar sportigazgatója a Veszprémet választotta volna

Kérdésünkre, hogy a három lehetséges ellenfél közül előzetesen melyiket szerette volna elkerülni, a 43 éves, 203-szoros osztrák válogatott Szilágyi Viktor, a Dabason élő, 231-szeres magyar válogatott, a világválogatottba is többször meghívott Szilágyi István fia kitérő választ adott.

– Tényleg nehéz erre a kérdésre egyértelmű választ adni, mert mind a négy csapat a maga nemében kiváló játékerőt képvisel – hangsúlyozta Szilágyi. – Arra inkább felelnék, kinek örültem volna jobban, mint a másik kettőnek. Erre a felvetésre azt mondanám, a Veszprémet jelöltem volna meg. Azért, mert úgy érzem, csapatom, a Kiel a Veszprémmel mindig jó meccset játszik és a két együttes stílusában is vannak hasonló jegyek. Talán azért jobb, hogy nem kerültünk mindjárt össze, hiszen akkor egyikünk már nem juthatott volna be a fináléba. Márpedig én a Kiel mellett a Veszprémnek is drukkolok magyarságom okán.

A Kiel–Barcelona-párharc esélyeiről Szilágyi a következőket mondta:

– Ez nemcsak látványos, hanem szakmailag is nagyon érdekes erőpróba lesz, mert a két stílus alapjaiban különbözik egymástól. Az biztos, hogy csak akkor van esélyünk a győzelemre, ha a kapusaink az átlagosnál jobban védenek, illetve ha a védekezésünk hatékonyan funkcionál. Itt hangsúlyosan említeném a Barca lerohanásainak – mint egyik fő erősségüknek – megakadályozása fontosságát.

A Kiel legutóbb a Flensburg ellen hatalmas küzdelemben, idegenben egy góllal nyert a Bundesliga rangadóján, ami a Kiel jó formájára utal.

– Talán még ennél is több kell majd Kölnben. Feltétlenül meg kell említenem, hogy számunkra korábban az év játékosának is megválasztott, 203 centiméter magas Pekeler kiesése elsősorban a védekezésben jelenthet óriási hátrányt. A helyettesítésére kényszerből előléptetett Horak a korábbi meccseinken csak perceket volt pályán, most viszont főszerepben kell játszania. Mellette a hatalmas szívvel küzdő Wiencek csere nélkül biztosan nem tudja végigjátszani a hatvan percet. Az is fontos szempont, hogy amikor Pekeler pályán van, akkor igen hatékonyan tudjuk képviselni a hét a hat elleni változatot is, amitől most szintén elesünk.

Szilágyi a Veszprém–Kielce meccsről nem foglalt egyértelműen állást.

– Szerintem az esélyek abszolút egyenlők. Ami a Veszprém mellett szólhat, az a ritkán adódó, nagy lehetőség a 2016-os fiaskó kiküszöbölésére, a Kielce elleni visszavágásra. Ha ez a pluszmotiváció is dolgozik majd a veszprémiekben, akkor akár győzhetnek is.

Szilágyi Zoltán nem latolgatja a döntő esélyeit, azt hangsúlyozza, egyelőre csak az elődöntővel foglalkoznak.

