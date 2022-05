A Moszkvában fogva tartott amerikai sztár minden pályán jelen lesz

Így lesz azért kiknek szurkolni, hiszen a Seattle Stormban szerepel majd Briann January és Gabby Williams, akik egy hónapja nyertek Euroligát a Sopron játékosaként, de januárig a magyar bajnokot erősítette Shey Peddy a Phoenix Mercury kiválósága, a címvédő Chicago Sky egyik ásza pedig a magyar válogatottat is megjárt Courtney Vandersloot, aki az ősztől tesz tagja a soproni keretnek.

A Phoenix Mercury és az egész WNBA nélkülözni kényszerül azonban az egyik legnagyobb sztárját, a 206 centiméterre nőtt világklasszis Brittney Grinert. Ő az orosz–ukrán háború kitöréséig a szinte világválogatottnak tartott Jekatyerinburgban játszott, és miután a nemzetközi szövetség, a FIBA kizárta az orosz csapatokat a különböző sorozataiból, a légiós sztárok elhagyták az országot.

Így tette volna Brittney Griner is, ám a seremetyvói repülőtéren egy kábítószer keresésére idomított kutya hasisolajat tartalmazó vape-patronokat jelzett nála, és ezért letartóztatták.

A hírek szerint ez februárban történt, de a hatóságok pontos időpontot nem árultak el.

Fotó: Getty Images via AFP/NBAE/Barry Gossage

Sőt, azt sem, hogy hol tartják fogva. Az viszont biztos, a kétszeres olimpiai bajnok játékos akár tíz év börtönt is kaphat, ha bebizonyosodik a bűnössége, mindenesetre az orosz hírügynökség szerint sem Griner, sem az ügyvédje nem vitatták a kábítószer illegális birtoklásával kapcsolatos vádakat. Március 17-én a moszkvai régióban lévő Himkinszkij bírósága helyt adott a nyomozók kérelmének, és május 19-ig meghosszabbította az amerikai állampolgár fogva tartásának idejét.

Az Egyesült Államok kormánya a napokban megadta a kosarasnak a jogtalanul őrizettbe vetteknek járó státust.

– Az amerikai kormány továbbra is megfelelő konzuli támogatást nyújt Griner kisasszonynak és családjának – mondta a külügyminisztérium egyik tisztviselője a közleményben, hozzátéve, hogy egy ügynökségek közötti ilyen ügyekre szakosodott csoport dolgozik azon, hogy az orosz hatóságok szabadon engedjék a kosarast. A törvény értelmében Antony J. Blinken külügyminiszternek személyesen kell jóváhagynia az ilyen kijelölést, és a minisztérium konzuli ügyekért felelős irodájáról a túszügyekért felelős különmegbízott irodájára kell átruháznia az ügyért való felelősséget.

Fotó: AFP/Getty Images/Christian Petersen

A Phoenix pénteken hazai pályán kezdi meg a szezont a Los Angeles Aces ellen, és bár Brittney Griner nem lehet ott a csarnokban, a WNBA érdekes módon gondoskodik róla, hogy mind a tizenkét csapat otthonában ott legyen:

az oldalvonalak mellett mindenütt elhelyeznek egy padlómatricát a B. G. monogrammal és 42-es mezszámával. Cathy Engelbert, a WNBA megbízottja szerint így is szeretnék a center személyét és ügyét a figyelem középpontjában tartani, és a szervezet is dolgozik azon, hogy segítse a játékos minél előbbi hazatérését.

Brittney Griner az előző idényben a második legtöbb pontot dobta, hatodik lett a lepattanók megszerzésében, ő blokkolt a legtöbbször, és a hárompontos vonalon belülről ő volt a mezőny legeredményesebb játékosa, tehát tényleg igazán nagy sztárról van szó, a csapata a döntőig jutott, ahol a Chicagótól kapott ki. A Mercury Griner távolléte idejére kapott mentességet a játékoskeret rögzítése, valamint a fizetési sapka szigorú előírásai alól, ami azt jelenti, hogy ha a center visszatérhet, akkor a helyére most szerződtetett kosarastól nem kell a klubnak megválnia. A WNBA közölte azt is, hogy Griner továbbra is megkapja a teljes fizetését.

Borítókép: Brittney Griner mellől szinte lehetetlen pontot dobni (Fotó: AFP/Getty Images/Stacy Revere)