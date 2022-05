Az idei Giro eddigi legjobb magyar eredménye és egy kidőlő klasszis

A Giro d’Italia mai 13. szakasza, a Sanremo és Cuneo közötti 150 kilométeres napi penzum előtt számolni kellett azzal a lehetőséggel, hogy akárcsak csütörtökön, megint láthatunk egy sikeres szökést, amiben a táv 54. kilométerénél a 936 méter magas Colle di Nava is közrejátszhat – ide 10,1 kilométeren 6,7 százalékos meredekségű emelkedő vezetett –, de a mezőnyhajrá is lehetségesnek tűnt.

Egy ötfős szökevénycsoport gyorsan össze is állt; az olasz Filippo Tagliani (Drone–Hopper) és Mirco Maestri (EOLO–Kometa), a holland Julius van den Berg (EF Education–Easypost) és Pascal Eenkhoorn (Jumbo–Visma), valamint a francia Nicolas Prodhomme (AG2R–Citroen) tizenöt kilométer után már 3:20 perces előnyt jegyzett. Nem sokkal ezután a mezőnyben váratlan fejlemény történt: az összetett verseny negyedik helyén álló francia Romain Bardet (DSM) feladta a Giro d’Italiát, összegörnyedve, a hasát fogva szállt be csapata egyik kísérőautójába. A DSM közlése szerint Bardet már a csütörtöki szakaszon is rosszulléttel, gyomorproblémákkal küzdött, elkapott valamilyen vírust. A 31 éves versenyző a Tour de France-on 2016-ban a második, 2017-ben a harmadik helyen zárt, a francia körversenyről három szakaszgyőzelme van, most pedig a Girón tizenkét szakasz után csupán tizennágy másodperc volt a hátránya az összetettben vezető, így rózsaszín trikós spanyol Juan Pedro López (Trek–Segafredo), s két másodperc az ecuadori Richard Carapaz (INEOS Grenadieres) és a portugál Joao Almeida (UEA Team Emirates) mögött. Bardet-t előzetesen is az idei olasz körverseny nagy esélyesei között tartották számon.

A Colle di Naván Tagliani leszakadt a szökevénycsoportból, így négyen maradtak az élbolyban, amely hat és fél perces előnyt tudott kiharcolni, s ez nyolcvan kilométerrel a vége előtt kezdett fogyni. A sprinterek csapatai úgy kalkuláltak, hogy ez az ő napjuk lehet. Így gondolkodott a Groupama–FDJ is, amelyből a pontversenyben vezető, így a ciklámen trikót viselő Arnaud Démare az 5. és a 6. szakaszon, Messinában és Scaleában is megnyerte a sprintbefutót, előtte a 3. etapon, még Balatonfüreden pedig második lett a brit Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team) mögött. A Groupama–FDJ-ben teker Valter Attila is, s honfitársunk Démare „érdekeit” képviselve gyakran tűnt fel a főmezőny elején, a tempót diktálva. (Amúgy az 5. szakasz után a francia klasszis külön, név szerint említette, és köszönte meg Valter segítségét. Akkor Démare leszakadt a nap egyetlen, második kategóriás emelkedőjén, és a csapattársainak komoly munkája volt abban, hogy felért a főmezőnyre, s később sprintelhetett a győzelemért.)

Ma az utolsó tíz kilométerre a szökevényeknek 1:05 perc maradt az előnyükből, nem lehetett tudni, mi lesz a vége. Nos, az lett, hogy az elcsigázott négyes fogatot 650 méterrel a cél előtt utolérték – itt két-három százalékos emelkedő volt –, a sprintbefutót pedig Démare nyerte meg, vagyis a szakasz elején Valter Attila sem dolgozott hiába. Ám a nap magyar hőse mégsem ő lett, hanem Peák Barnabás (Intermarché–Wanty-Gobert Matériaux), aki a 13. helyen vágódott be a célba. Ez az idei Giro eddigi legjobb magyar eredménye, korábban Valter a 7., Fetter Erik pedig a 8. szakaszon egyaránt a 15. helyen zárt.

A mai etapon a második a német Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), a harmadik Cavendish lett. Fetter Erik (EOLO-Kometa) egy, Valter Attila közel nyolc percet kapott. Az összetett élén továbbra is a spanyol Juan Pedro López őrzi a rózsaszín trikóját, de Richard Carapaz és Joao Almeida ott van a sarkában.

Giro d’Italia, 13. szakasz, Sanremo–Cuneo, 150 km:

1. Arnaud Démare (francia, Groupama–FDJ) 3:18:16 óra

2. Phil Bauhaus (német, Bahrain Victorious) azonos idővel

3. Mark Cavendish (brit, Quick-Step Alpha Vinyl) a. i.

...13. Peák Barnabás (Intermarché–Wanty-Gobert Matériaux) a. i.

...83. Fetter Erik (EOLO-Kometa) 1:04 perc hátrány

...135. Valter Attila (Groupama–FDJ) 7:44 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Juan Pedro López (spanyol, Trek–Segafredo) 54:37:23 óra

2. Richard Carapaz (ecuadori, INEOS Grenadiers) és Joao Almeida (portugál, UAE) 12 másodperc hátrány

3. Joao Almeida (portugál, UAE Team Emirates)

...46. Valter 42:24 perc hátrány

...89. Fetter 1:31:38 óra hátrány

...124. Peák 2:12:17 ó h.

Szombaton a Santena és Torino közötti 147 kilométer megtétele vár a mezőnyre. A 3445,6 kilométer össztávú viadal – amelynek első három szakaszát Magyarországon rendezték – jövő vasárnap a veronai időfutammal fejeződik be.

Borítókép: Cuneóban szoros volt a befutó, de a ciklámen trikós Arnaud Démare mindenkit lesprintelt (Forrás: Twitter/Giro d’Italia)