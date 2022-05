Meghalt Berki Krisztián, a Ferencváros korábbi vezérigazgatója

Péntek reggel a Blikk arról számolt be, hogy a rendőrség több autóval szállt ki egy budapesti IX. kerületi társasházhoz, és a helyszínre egy mentőautó is megérkezett. A házban Berki Krisztián, az FTC volt vezérigazgatója, korábbi NB I-es kapus lakott. Az Origó azt írja, napok óta vitatkozást és kiabálást lehetett hallani a lakás körül, melynél korábban is voltak már kint a rendőrök.

Az esettel kapcsolatban a rendőrség az Origónak azt mondta, hogy haláleset miatt tartanak szemlét, de idegenkezűség gyanúja nem vetődött fel. A hatóságok a Blikknek megerősítették, hogy Berki Krisztián halt meg. A Bors megkeresésére Berki felesége is megerősítette férje halálhírét.

Berki Krisztián a 2004–2005-ös idényben a Ferencváros igazolt labdarúgója volt, de a zöld-fehéreknél hivatalos mérkőzésen nem szerepelt. Utána Diósgyőrbe szerződött, ahol 2006 tavaszán három NB I-es meccsen védett. Huszonöt évesen sérülés miatt abbahagyta a profi futballt. Visszavonulása után 2007-ben az FTC Zrt. vezérigazgatója lett, a posztról 2010 júniusában lemondott. Az elmúlt években több televíziós műsorban, show-műsorban szerepelt, közismert alakja volt a magyar médiának.

Berki Krisztián negyvenegy évet élt.

