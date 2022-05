Testvérek módjára megférnek egymás mellett a Veszprém posztriválisai

Vladimir Cupara a múlt és a jelen nagyságaira emlékeztető összpontosítással olvasta és szériában hárította a Pick Szeged játékosainak lövéseit. Nem vitás, hogy oroszlánrésze volt a hazai pályán játszó címvédő térdre kényszerítésében (27-29). Edzője, a két éve visszavonult kapuskirály, Sterbik Árpád szerint Cupi jelenlegi formájával felsorakozott a Bajnokok Ligájában vitézkedő legkiválóbb poszttársaihoz.

– Ez a srác most nagyon elkapta a fonalat, hatalmas motiváció munkálkodik benne, és aminek ugyanennyire örülni kell, ő az, aki képes a szó nemes értelmében felhergelni és fanatizálni a játékostársait, velük együtt tűzbe hozni a szurkolóinkat is. Nem állíthatom, hogy ez csak és kizárólag az elképesztő mennyiségű edzésmunkájának az eredménye, mert ennél is fontosabb az az összpontosítás, ahogy beleéli magát a küzdelembe, ahogy véd, indít és olykor még az ellenfél kapujába is betalál. Bár régi lemez, de nekem csaknem mindig bejött a felkészülés szertartásszerű menete. Igazán csak akkor éreztem úgy, hogy tiszta fejem, a mérkőzés a hatalmába kerít, a csapatommal egy hullámhosszon vagyok, ha a meccs előtt és közben ki tudtam zárni minden zavaró körülményt az életemből – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a világ-és Európa-bajnok, négyszeres Bajnokok Ligája győztes, aki a szerb és a spanyol válogatottban is 120-120 alkalommal lépett pályára, és lett ezzel minden idők egyik legjobb kézilabdakapusa.