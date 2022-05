Tíz nap után gazdát cserélt a rózsaszín trikó a Giro d’Italián + videó

A Giro d’Italia mai, 14. szakasza előrevetítette, hogy „leszedik” az összetettben vezető Juan Pedro Lópezről (Trek–Segafredo) a rózsaszín trikót, amit már a tizedik napja viselt, és ezzel ő maga is kalkulált. „A Torino környéki emelkedők lehetőséget kínálnak a támadásra, így vélhetően nagyot kell küzdenem azért, hogy megtarthassam a rózsaszín trikót” – jegyezte meg a spanyol bringás.

Szombaton Santena és Torino között csak 147 kilométer várt a mezőnyre, azonban öt kemény emelkedővel: az útvonalba az 567 méter magas Il Pilonetto (3. kategóriás hegy, 3,6 kilométeres emelkedő, 7,2 százalékos meredekséggel), a 655 méteres Superga (2. kategória, 5,1 kilométer, 8,2 százalék) kétszer, valamint ugyancsak kétszer a 698 méteres Colle della Maddalena (2. kategória, 3,6 kilométer, 7,3 százalék) is bekerült. A szakasz előtt Lopez mögött az ecuadori Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) és a portugál Joao Almeida (UAE Team Emirates) hátránya csupán tizenkét másodperc volt. Az utolsó előtti emelkedőn az addig is szétszakadozott mezőnyből Carapaz robbantott, senki nem tudta átvenni a tempóját, és a Superga tetején, 26,5 kilométerrel a cél előtt huszonöt másodperc volt az előnye az üldözőboly előtt. S ebben már López sem volt benne, így a spanyol elbúcsúzhatott a rózsaszín trikótól. A 2019-res Giro d’Italiát megnyerő Carapaz legmakacsabb üldözői azonban nem hagyták annyiban a dolgot, 14 kilométerrel a vége előtt hárman is utolérték: az ausztrál Jai Hindley (Bora–hangsrohe), az olasz Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) és a brit Simaon Yates (BikeExchange–Jayco).

A már 37 éves Nibali korábban kétszer nyerte meg a Girót (2013, 2016), egyszer a Tour de France-t (2014), egyszer a Vueltát (2010), s néhány napja az ötödik szakaszon, amelynek a befutója szülővárosában, Messinában volt, bejelentette, hogy idén befejezi a pályafutását. Így a Girón még készül a nagy dobásra. Négy és fél kilométerrel a vége előtt azonban Yates indult meg – a második szakaszt, a budapesti egyéni időfutamot ő nyerte meg –, és tizenhét másodperccel meglógott. S végül Yates be is húzta második szakaszgyőzelmét Hindley és Carapaz előtt; utóbbi viszont az összetettben átvette a vezetést, és a rózsaszín trikó újdonsült birtokosaként ő is a nap nagy nyertese. Ám Hindley is sokat nyert, mert az összetettben a negyedik helyről feljött a másodikra, s hét másodperccel követi Carapazt. López az első helyről a kilencedikre esett vissza, a szakaszon negyedikként végző Nibali pedig a 13. helyről előrelépve a nyolcadik pozíciót foglalja el. Jegyezzük meg, hogy Carapaz a 2019-es Girón is a 14. szakasz után vehette fel a rózsaszín trikót, ami utána már végig rajta is maradt.

A szurkolók a 14. szakaszon is remek hangulatot teremtettek:

What do you like about the Giro d'Italia? Everything.



Cosa ti piace del Giro d'Italia? Tutto.#Giro pic.twitter.com/IHMZn3Tlew — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2022

A három magyar versenyző közül Valter Attila (Groupama–FDJ) ért be leghamarabb a célba, a 31. helyen 14:41 perces hátránnyal.

Giro d’Italia: 14. szakasz, Santena–Torino, 147 km:

1. Simon Yates (brit, BikeExchange–Jayco) 3:43:44 óra

2. Jai Hindley (ausztrál, BORA–hansgrohe) 15 másodperc hátrány

3. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) azonos idővel

4. Vincenzo Nibali (olasz, Astana Qazaqstan) a. i.

5. Domenico Pozzovivo (olasz (Intermarché–Wanty-Gobert Matériaux) 28 mp h.

6. Joao Almeida (portugál, UAE Team Emirates) 39 mp h.

7. Mikel Landa (spanyol, Bahrain Victorious) 51 mp h.

...10. Juan Pedro López (spanyol, Trek–Segafredo) 4:25 perc hátrány

...31. Valter Attila (Groupama–FDJ) 14:41 p h.

... 52. Fetter Erik (EOLO–Kometa) 26:47 p h.

... 83. Peák Barnabás (Intermarché–Wanty-Gobert Matériaux) 31:39 p h.

Richard, we did remember well, pink suits you 😍



Richard, ci ricordavamo bene, il rosa ti dona 😍



Richard, lo recordamos, ¡qué bien te queda el rosa 😍#Giro pic.twitter.com/1ZbuKQ0t7l — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2022

Az összetett élcsoportja:

1. Carapaz 58:21:28 óra

2. Hindley 7 másodperc hátrány

3. Almeida 30 mp h.

4. Landa 59 mp h.

5. Pozzovivo 1:01 perc hátrány

... 40. Valter 56:44 p h.

... 88. Fetter 1:58:04 óra hátrány

... 122. Peák 2:43:35 ó h.

A hétfői szünnap előtt vasárnap a Rivarolo Canavese és Cogne közötti 178 kilométeres táv és hegyi befutó vár a mezőnyre. A 3445,6 kilométer össztávú viadal – amelynek első három szakaszát Magyarországon rendezték – jövő vasárnap a veronai időfutammal fejeződik be.

Borítókép: Simon Yates a budapesti egyéni időfutam megnyerése után Torinóban a második szakaszgyőzelmének örülhetett (Forrás: Twitter/Giro d’Italia)