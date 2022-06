A Final Four tavalyi MVP-je nem tudja, mit várjon a Győrtől

Reistad felnőtt karrierje eddig meredeken ível felfelé: részt vett a 2018-as felnőtt Európa-bajnokságon. Tagja volt a 2020-as Európa-bajnokságon aranyérmet szerző norvég csapatnak is, a kontinenstornán 29 gólt szerzett. A 2021-re halasztott tokiói olimpián bronzérmes lett, tavaly decemberben megnyerte a világbajnokságot, a norvég csapatban a harmadik legtöbb időt töltötte a pályán, összesen 38 gólt szerzett, és a torna All-Star csapatába is beválasztották. Klubszinten is kiteljesedett: tavaly megnyerte a norvég Vipersszel a BL-t, azóta klubot váltott, idén a dán Esbjerggel jutott el a Final Fourba, ahol ma a Győri Audi ETO ellen játszik a döntőbe jutásért.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Az előző évben a Final Four legjobb játékosának választott Reistad nem érez különösebb nyomást az idei meccsek előtt, mint általában. – Nem hiszem, hogy nagyobb lenne az elvárás, mint bármikor máskor. A nyomás az élsport velejárója – mondta a norvég klasszis. Reistad csapata – csakúgy, mint a Győr a Ferencváros elleni elveszített kupadöntő után – kudarcélménnyel készült, hangolódott rá az idei Final Fourra. Az Esbjerg elveszítette a bajnoki döntőt az Odensével szemben, de Reistad nem gondolja, hogy ennek bármilyen hatása lenne a Győr elleni meccsre. Igazság szerint a Final Fourra készültünk egész évben, a négyes döntőbe szerettünk volna eljutni. Most itt vagyunk, és jól szeretnénk játszani. Tudjuk, hogy 24 órával többet pihenhetett a Győr, mert ők hozzánk képest egy nappal korábban lejátszották a kupadöntőt. Ez van, felesleges lenne ezzel foglalkoznunk– mondta Reistad, majd amikor szóba került, hogy milyen védekezési formációra számít a Győrtől, így válaszolt. – A dán csapatok szoktak követő emberfogással védekezni, ha valakit ki akarnak venni a játékból. A Győrre ez nem jellemző – fogalmazott a világ-, és Európa-bajnok átlövő.

Borítókép: Reistad berobbant a felnőtt mezőnybe, és még az út elején jár (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)