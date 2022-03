Háfra Noémi: A kiégés határán álltam, és pánikbetegségem volt

– Hullámzó a hangulatom. Egyszer jobban érzem magamat, máskor kevésbé. Sokat rágódok dolgokon, és még nem jutottam egyről a kettőre, hogy mi a megoldás – kezdte a 23 éves Háfra Noémi, aki igen fiatalon berobbant a köztudatba, és eljutott arra a szintre, hogy előző klubjában, a Ferencvárosban, valamint a válogatottban is kulcsemberként számítottak rá.

A felnőttválogatottban 2017 októberében mutatkozott be, 2018 nyarán pedig a debreceni junior világbajnokságon aranyérmes magyar csapat vezéregyénisége volt. A 2018-as év végén a franciaországi felnőtt Eb-n a hetedik helyen végzett válogatottunk legeredményesebb játékosaként 27 gólt szerzett, és beválasztották a torna All Star-csapatába is. Mint most kiderült, a problémák ezt követően jelentkeztek nála.

– Sok lett a kézilabdából. Nem volt igazán pihenőidő, nyáron utánpótlás-világversenyek jöttek, télen meg a felnőtt. A kettő között pedig a bajnokik és a BL-meccsek, és ez fokozatosan felőrölt. A franciaországi Eb után kezdődött a zuhanórepülésem, amikor már egyre jobban készültek rám, miközben azt éreztem, teljesen elfáradtam. A tavalyi olimpia után már a kiégés határán álltam. Nem sok kellett volna ahhoz, hogy azt mondjam, elég volt, álljunk meg, mert már a saját egészségem rovására megy. Elkerültek a nagyobb sérülések, de mentálisan nehezen birkóztam meg több mindennel – emlékezett vissza Háfra Noémi, majd egy eddig nem ismert, tavalyi problémájáról is szót ejtett.

Pánikbetegség fogott el. Előfordult, hogy egy fehérvári meccsen egy félidőt nem tudtam lejátszani, mert elzsibbadtak a karjaim, a lábaim. Nem kaptam levegőt, hányingerem volt, de az edzőhöz sem fordulhattam, mert nem tudtam, mi történik velem. Májusban kezdődött a probléma, így csináltam végig a nyarat és az olimpiát.

– Megesett, hogy vezetés közben jött rám. Félre kellett állnom, már mentőt akartam hívni, mert nem kaptam levegőt. A válogatottnál voltak, akiknek elmondtam, ha ez előjön, öleljenek meg vagy csináljanak bármit, ami ilyenkor jó. Tokió után elkezdtem pszichológussal dolgozni, ő mondta, hosszú idő, mire ebből valaki kijön. Nekem négy nap alatt sikerült. Ha felveszem az edzőcipőmet, már nem fog el a remegés vagy a légszomj.

A Ferencváros 2020 novemberében jelentette be, hogy Háfra Noémi a 2021 nyarán lejáró szerződését nem hosszabbítja meg a klubbal, majd az is hivatalossá vált, hogy a Győri Audi ETO-ban folytatja pályafutását

Háfra Noémi a győri klubváltása kapcsán megjegyezte, hogy váratlanul érte az ETO megkeresése, de kellett már valami új impulzus, új motiváció neki. Elismerte, időre volt szüksége Győrben, hogy hozzászokjon Ambros Martín számára újdonságnak számító rendszeréhez, azonban a társai mindenben segítenek neki.

– Szerintem jövök ki a gödörből, a legutóbbi bajnokikon már jól ment a játék, és idővel a Bajnokok Ligájában is meg fogom kapni a játékidőt. Nagyon szíven ütött, hogy nem voltam keretben a válogatottnál a második, spanyolok elleni Eb-selejtezőn, mert szerettem volna segíteni a csapatnak. Igaz, hogy az első meccsen nem ment annyira a játék, de ez a hullámzás még normális az esetemben. Ám a kapitány úgy látta, nélkülem is meg tudják oldani a második meccset – mondta el Háfra Noémi.

Borítókép: Háfra Noémi úgy érzi, már jön kifelé a gödörből (Forrás: MTI/Illyés Tibor)