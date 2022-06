Milák Kristóf korábbi edzője már túltette magát a szakításon

Nem a rang a fontos Selmeci Attila számára, hanem az új kihívás. Erről az úszóedző az SzPress Hírszolgálatnak mesélt. – Nem a tisztségek és a rang fontosak, hanem az új kihívás, és annak a lehetősége, hogy új minőségemben is a lehető legjobban tudjam hasznosítani magamat. Több mint negyven, a medenceparton eltöltött évem tapasztalata az én tudományom, egyben a bizonyítványom is, amibe a jövőben is jó jegyeket szeretnék kapni. Megváltozott az életmenetem, mások lettek a hétköznapjaim, de a hétvégéim is azóta, hogy már nem „24 órában” dolgozok a versenyzőim sikereiért, de az edzőbizottság vezetőjeként is sok a teendőm és nagy a felelősségem, hiszen egy egész sportág menetére kell figyelnem. És hallatni a hangomat, ha azt szükségesnek tartom.

Őszintén szólva a munkámmal arra is szeretnék rácáfolni, hogy a címeket nem csak úgy kaptam, hanem kiérdemeltem, és ezt a bizalmat most szeretném meghálálni. Nagyon sokat kaptam az úszósporttól, a szövetségtől, személy szerint Wladár elnök úrtól, most rajtam a sor, már nem kapnom, hanem adnom kell. Folyamatosan tesztelem magamat, kikérem az edzők véleményét, miközben járom az országot és az Úszó Nemzet Program megvalósításához is igyekszem hozzájárulni – nyilatkozta Selmeci Attila, akiből már csak azért sem lett amolyan „irodai ember”, mert naponta lejár a honvédosok edzésére, tanácsokat ad, és figyelemmel kíséri a jövő reménységeinek a munkáját.