Milák korábbi edzője fontos pozíciót tölthet be a magyar úszósportban

Selmeci Attilát bántja, hogy a héten zajló rövidpályás világbajnokságot csak tévénézőként követhette, mert a 2016-os hódmezővásárhelyi ifjúsági Európa-bajnokságtól egészen a tokiói olimpiai játékokig mindvégig a világversenyek résztvevője lehetett. A várakozásokat mindig túlteljesítő Milák Kristóf oldalán – írja a SzPress Hírszolgálat.

– Szomorú voltam, amikor eldőlt, hogy Milák Kristóf nem velem képzeli el a jövőjét, ami már korábban is megfordult a fejében, bár én is voltam úgy, hogy bedobom a törülközőt. Tudomásul vettem a döntését, nem úgy fogtam fel azt, mintha számomra elérkezett volna a világ vége. Az élet rendje, hogy egyszer mindennek vége, a befejezés mikéntjének viszont vannak árnyalatai, a rózsaszíntől az éjfeketéig. Még nem tudtam eldönteni magamban, hogy az én történetem végkifejlete a skálán milyen színezetű. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogy helyesen cselekedtem, amikor a közös munkánk folytatásának feltételeket szabtam, ami viszont, hogy úgy mondjam, nem keltette fel Milák Kristóf figyelmét – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Selmeci Attila, aki már jóval a tokiói olimpia előtt arra panaszkodott, hogy az uszodai acsarkodás, a tiszteletlenség és az őt érő sérelmek kényszerű elfogadása érezhetően rontott az egészségi állapotán.

Selmeci jelenleg a honvédos úszóedzők tanácsadójaként tevékenykedik, de az uszodák világában elterjedt a hír, hogy ő válthatna Turi Györgyöt az edzőbizottság élén. Milák volt edzője nagyon megtisztelőnek tartja, hogy egyáltalán felvetődött a neve a poszt várományosaként. – Az a hír, hogy alkalmasnak tartanak az edzőbizottság vezetésére, különböző nem hivatalos csatornákon hozzám is eljutott, de illetékes helyről még nem kaptam megerősítést. Tagadhatatlan, hogy a felkérés megtiszteltetés lenne a számomra, de amíg az csak a levegőben van, türelmesen várok és rendezem a gondolataimat, hogy tettre kész lehessek. Mielőtt igent mondanék, több olyan edzőtársam véleményét is ki fogom kérni, akikre érdemes hallgatni. Ha úgy alakul, hogy valóban lesz beleszólásom a stratégiai tervek elkészítésébe, és elfogadják a véleményemet, akkor először is azt fogom tanácsolni, hogy azokra a fiatal tehetségekre, akik a következő olimpián, majd azt követően is a válogatottunk éremvárományosai, de minimum a pontszerzői lehetnek, féltően kell vigyázni, és úgy menedzselni őket, ahogy arra rászolgáltak.Hála a fejlesztéséknek, egyre több világszínvonalú uszoda állrendelkezésre, amelyek, ha nem is az év minden részében, de sokszor jobb és könnyebben elérhető lehetőséget kínálnak, mint az eddig megismert külföldi létesítmények. A gondot sokkal inkább abban látom, hogy a rivális országokban nagyobb súlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre, hol több támogatással, hol központi edzőtáborok szervezésével, máshol pedig úgy építkezve, hogy a tehetségek ne kallódhassanak el, ne veszítsék el a fejlődésükbe vetett hitüket. Alázat nélkül semmire sem lehet menni, ebben magam is igyekeztem példát mutatni. A tehetségekre pedig nem csak lecsapni kell, hanem azért is tenni, hogy a nehéz helyett ne a könnyebb utat válasszák, legyenek büszkék az eredményeikre, és hajthatatlan szorgalommal dolgozzanak – nyilatkozta Selmeci Attila.

