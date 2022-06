Több mint húsz évig vártunk a vb-aranyra, most egyszerre három is lett

Szombaton tovább írták a történelmet a magyar aerobikosok Guimaraesben, ahol a Bali Dániel, Mazács Fanni alkotta duó a vegyespáros kategóriában a sportág történetében először világbajnok lett, a csoport és az aerodance csapat pedig ezüstérmet szerzett.

A világbajnokság második finálés napján a vegyespárosok, a csoport, a férfi egyéni és az aerodance versenyszámok résztvevői voltak érdekeltek. A vegyespárosoknál a Bali Dániel, Mazács Fanni kettős már kétszeres világbajnokként léphetett színpadra, a pénteki csapatverseny (team ranking) és trióknál szerzett aranyérem (Bali Dániel, Mazács Fanni, Farkas Balázs) után. Baliék az előző vb-n ezüstérmet szereztek ebben a versenyszámban, most azonban tökéletes gyakorlattal 20,700 ponttal bezsebelték az aranyérmet.

A vb azonban még nem ért véget számukra, hiszen következett a csoport fináléja, ahova a selejtezőből a második helyen kvalifikált a Bali Dániel, Mazács Fanni, Lőcsei Zoltán, Farkas Balázs, Szőllősi Panna alkotta alakulat. A mieink a döntőben is kiváló gyakorlattal rukkoltak ki, a pontszámuk pedig 20,572 lett, s dobogó második fokára állhattak. És még hátra volt az utolsó kategória, az aerodance. A Lőcsei Zoltán, Farkas Balázs, Szöllősi Panna, Hajdú Kata, Makranszki Anna, Ökrös Janka, Ruzicska Vanessza, Simon Zsófia összeállítású Európa-bajnok csapat 17,750 ponttal másodikként lett döntős, és ezt a pozíciót a fináléban is megtartotta, 17,850 ponttal ezüstérmes lett.

Bali Dániel: Parádésan sikerült ez a világbajnokság, minden idők legsikeresebb világbajnoksága lett magyar szempontból, hiszen utoljára több mint húsz éve volt aranyérmünk, most pedig hirtelen három is lett. Jeles napok ezek a magyar aerobik számára és az én karrieremben is. 2014 óta kilenc vb-érmet szereztem, de egyik se arany, úgyhogy én ezt kiböjtöltem. De úgy néz ki, hogy most elindult a szekér, és rögtön három is összejött. Kicsit úgy érzem, hogy ennek így kellett lennie, nagyon boldog vagyok. Az elmúlt hét-nyolc év munkája mostanra ért be, mind a versenyzők munkája, mind a szakmai vezetésé, pszichológiai és szakmai szempontból minden összeállt. Szerintem az nagyon jó volt, hogy sosem éreztük azt, mi „készen vagyunk”, mindent tudunk, az edzőkkel együtt elengedtük a kevésbé jó dolgokat és arra építettünk, ami jó volt, akár a felkészülés apró részleteit, akár a gyakorlatokat tekintve. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy nagyon jó gyakorlataink vannak, művészi hatás pontban élen vagyunk, az edzésen meg hozzátesszük a kivitelt meg a nehézséget, úgyhogy ez a siker egy komplex, sok éven át tartó munka eredménye.

Mazács Fanni: Ha pénteken azt mondtam, hogy nehéz megszólalni, akkor most szinte lehetetlen… Nagy erőt adott a tegnapi két aranyérem, határozattan mentünk fel a színpadra, és tudtuk Danival, ha jó és hibátlan gyakorlatot csinálunk, akkor meglehet vegyespárosban is a világbajnoki cím. De azt meg kell csinálni! És meglett az arany, ezek után már olyan felszabadult voltam a csoporttal, szerintem életem egyik legfelszabadultabb gyakorlata volt a színpadon. Egyelőre még szokni kell, hogy háromszoros világbajnok vagyok, még felfoghatatlan, hihetetlen. A páros, a trió és a csoport hosszú évek óta együtt dolgozik, úgy gondolom, ez a siker egyik titka, és most jött el az ideje, hogy mi állhassunk a dobogó tetejére.

Réfi Eszter, edző: Teljesen felfoghatatlan, azt sem tudom, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Még fel kell dolgoznunk… Nagyon régóta lógott a levegőben, szerintem Bali Daninak van az aerobik sportban a legtöbb vb-ezüstje, úgyhogy ez már várható volt. Az új szabálykönyv fekszik nekünk, a gyakorlatok nagyon jók lettek, a csillagok is összeálltak felettünk. Csont nélkül sikerült minden gyakorlat, nagyon jól kijött a lépés, egyszerűen összejött minden. Reméljük, a világjátékokon is sikerül hasonló eredményt elérni.

Sinkó Andrea, Magyar Tornaszövetség (MATSZ) aerobik szakág vezetőségi tag, nemzetközi bíró, edző: Régi motoros vagyok, hiszen 1991 óta, a kezdetektől benne vagyok az aerobik sportban, megéltem sikereket és kudarcokat is, de ehhez hasonlót még soha, mint amit ez alatt a két nap alatt. Minden idők legeredményesebb világbajnokságát zártuk magyar szempontból, elképesztő, hogy teljesítettek a versenyzők, mindenki top formában volt, és egyértelmű volt a mieink fölénye. Rengetegen jöttek oda gratulálni, még a Nemzetközi Torna Szövetség elnöke is, sőt fotózkodott is a csapattal és azt mondta, nagyon tetszik neki, amit csinálunk. A versenyzők is mindent beletettek, és az edzői közös összefogást is ki kell emelnem, ez mind-mind hozzájárult ehhez a fantasztikus eredményhez. Úgy gondolom, ez egy jó előjel a Világjátékok előtt, most jön egy hét pihenő, és utána kezdődik a felkészülés a Világjátékokra.

Magyar Zoltán, MATSZ-elnök: Szívből gratulálok, nagyon jól szerepelt a magyar aerobik szakág, ilyen még soha nem volt. Bíztam ebben nagyszerű eredményben, mert remek versenyzők és edzők vannak. Még egyszer gratulálok mindenkinek, büszke vagyok az egész magyar csapatra.

