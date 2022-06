„Teljes sokkban vagyunk!” – történelmi magyar vb-aranyak Portugáliában

A világbajnokság pénteki versenynapján a selejtezők második etapja mellett a finálék is megkezdődtek. Időrendben haladva kezdjük a sort a kvalifikáció záró akkordjával, ahol a vegyespárosok, a csoport és a férfi egyéni versenyszámok résztvevői voltak érdekeltek. A vegyespárosoknál a Bali Dániel, Mazács Fanni páros 20,150 ponttal első helyen jutott a fináléba, a Fejér Fruzsina, Poscher Bálint alkotta kettős 16,250 ponttal fejezte be a viadalt. A férfi egyéni magyar szempontból érdektelen volt, így a kvalifikáció a csoportok megmérettetésével zárult, ahol a Bali Dániel, Mazács Fanni, Lőcsei Zoltán, Farkas Balázs, Szőllősi Panna alkotta alakulat 19,883 ponttal a második helyen zárt, és készülhet a fináléra.

A selejtezőben elért eredmények alapján kihirdették a csapaverseny eredményét, s Magyarország világbajnok lett, megelőzve az olasz és a román nemzeti csapatot. Erre a magyar aerobik történetében még soha nem volt példa.

Fotó: Facebook/Sándor Altorjai

Péntek kora este megkezdődött a döntők első felvonása, amelyet a triók kezdtek. A vb-ezüstérmes hármas, Bali Dániel, Mazács Fanni, Farkas Balázs csütörtökön másodikként kvalifikált, a fináléban pedig kiváló gyakorlattal, 20,277 pontot szerezve világbajnoki címet szerzett. (Erre legutóbb több mint húsz éve volt példa – akkoriban a Katus Tamás, Katus Attila, Szentgyörgyi Rómeó trió hat világbajnoki aranyérmet is szerzett.)

Ezt követte a női egyéni finálé, ahol magyar részről Ákoshegyi Dóra volt érdekelt, ő 19,200 ponttal a hatodik helyen fejezte be a viadalt. A nap zárásaként a stepaerobikosok fináléja következett, itt ol az Ádám Bernadett, Dévényi Anna, Kajtor Enikő, Kövesdi Méda, Kopacz Dalma, Solti Réka, Szarvas Róza, Vajda Zsófia összeállítású csapat 16,850 ponttal világbajnoki bronzérmet szerzett.

Bali Dániel: Hogy mit jelent ez a cím nekem? Azt hiszem, az egyik leggazdagabb ezüstérem-gyűjteménnyel rendelkezem a sportágban. Nagyon vágytam erre. Nagyon boldog vagyok, azt hiszem, így kerek a mi történetünk; nem hiszem, hogy még a következő világbajnokságon is indulni fogunk.

Mazács Fanni: Teljesen hihetetlen, szürreális élmény és nagyon boldogok vagyunk, nehéz bármi mást mondani. Úgy voltunk vele, hogy bármi megtörténhet, de amikor ez történik, ami most is, akkor arra nehéz jelzőket találni. Ez hatalmas boldogság.

Farkas Balázs: Mérhetetlenül boldogok vagyunk! A team ranking arany után kissé felpezsdülve mentünk fel a pódiumra, és tiszta szívből megcsináltuk a gyakorlatot, beletettünk mindent, amit tudunk. A világjátékokra való felkészülésben nagy erőt ad most nekünk ez a siker. Még hátra vannak a páros, az aerodance és a csoportdöntők, reméljük, hasonló eredményekkel zárhatjuk a holnapi napot is.

Réfi Eszter, edző: Teljes sokkban vagyunk még mindig. A team rankingben is nyerni tudtunk, de már az is egy akkora siker volt, hogy el sem tudtunk képzelni ilyet korábban, ennek ellenére toronymagasan nyertünk. A mai nap a selejtezőkkel kezdődött, ahol jól teljesítettünk, aztán jöttek a döntők. Szenzációs volt, nagyon-nagyon jó gyakorlatot csináltak, tomboltak a nézők is, azóta is keresem a szavakat. Ákoshegyi Dóri is jól szerepelt, ez a hatodik hely nála fantasztikus volt, aztán a steppesek is behúzták a bronzérmet.

Sinkó Andrea, MATSZ aerobik szakág vezetőségi tag, nemzetközi bíró: Euforikus a hangulat, minden várakozást felülmúlt a mai szereplés. A sportág történetében sikerült először megnyerni a team ranking versenyt. Ez is fantasztikus, ehhez jött Ákoshegyi Dóri nagyon értékes hatodik helye, a hab a tortán pedig a trió aranyérme, illetve a step csapat is elcsípte a bronzérmet, ami nagy meglepetés, de nagyon nagy boldogság.

Altorjai Sándor, MATSZ-főtitkár: Az utánpótlás sikerek után folytatódik ez a fantasztikus sorozat a felnőtteknél, nagyon örülünk. Már az első éremosztó napon elsöprő sikert arattak, két aranyérmet szerzett a magyar aerobik, ilyenre korábban még soha nem volt példa.

Fotó: MATSZ

Az aerobik-világbajnokság szombaton a finálék második napjával zárul.

Borítókép: Elsöprő magyar siker az aerobik világbajnokságon (Forrás: Facebook/Sándor Altorjai)