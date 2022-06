Urbán Flórián vezetőedzőként tér vissza a magyar futballba

A most 53 éves Urbán Flórián negyvenszeres válogatott, az élvonalban futballozott Újpesten, Győrben és Zalaegerszegen, az utóbbi klubbal bajnoki címet is nyert, és Belgiumban is több csapatnál megfordult. Edzőként többek között irányította a REAC-ot, a Pápát, a Felcsútot és a Vasast, valamint a svájci kispályás válogatottat is. Kisteleki István, a BVSC-Zugló szakmai igazgatója így indokolta a döntést:

– A célokon nem változtattunk, még annak ellenére sem, hogy a feljutás sokkal nehezebb lesz, mivel osztályozó is lenne még, ha bajnokok lennénk. Flórival Újpesten dolgoztam együtt, ahol a játékosom volt, és azt tapasztaltam, hogy az a típusú ember, aki a győzelemért, az egyesületért, a csapatért mindent megtesz. Szeretnénk visszahozni azt a régi BVSC-t, ami jellemző volt a klubra, amikor ez a csapat nagyon sikeres volt, vagyis, hogy rendkívül jó közösség is legyen, de szakmailag is megfelelő munkát végezzenek a játékosok. Ha ez megvan, akkor reméljük, hogy van esélyünk. Nyilván a keretet is meg kell erősítenünk ehhez, az már biztos, hogy a legutóbb 41 gólt szerző, a kölcsönjátéka után a III. Kerületi TVE-hez visszatérő Kokenszky Norbert helyére Horváth Roland érkezett a támadósorba.