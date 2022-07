Még be sem értek a célba, de már pezsgőzhettek + videó

Azt már az utolsó előtti szakasz, a szombati egyéni időfutam uán, de valójában már csütörtökön elkönyvelhettük, hogy idén a dán Jonas Vingegaard (Jumbo–Visma) nyerte meg a Tour de France-t, megelőzve a 2020-ban és 2021-ben is győztes szlovén Tadej Pogacart (UAE Team Emirates). Az idén 3328 kilométer össztávú, 109. francia kerékpáros-körversenyt ma sík terepen egy Párizs környéki, Versailles-t is érintő 115,6 kilométeres szakasz zárta a hagyományos befutóval a Champs-Élysées-n. Itt elsőként beérni a célba különleges prezstízzsel bír, és ez a sprintereknek nagy lehetőség. Amíg Párizs kapujáig eljut a mezőny, az egyfajta jutalomjáték, hogy „túlélték” a háromhetes erőróbát.

A partihangulatot ezúttal az is visszaadta, hogy a minden szakaszon az élről induló, megkülönböztető trikót viselő négy kerékpáros közül most három a békés tekerésből hirtelen őrült sprintre váltott, és nagy vidáman faképnél hagyta a mezőnyt. A mókában a sárga trikós Vingegaard mellett benne volt csapattársa, a pontversenyben vezető, zöld trikós belga Wout Van Aert és Pogacar is, a szlovén az összetettben a legjobb 26 éven alulit megillető fehér trikót viselte 23 esztendősen. Vingegaard is csak 25 éves, de a sárga trikó veri a fehért. A hegyi pontversenyben vezetőnek járó pöttyös trikót Simon Geschke (Cofidis) viselte, ami a dánnak járt volna, de két trikót nem húzhatott magára. A 36 éves német kivonta magát a „buliból”, no persze Vingegaard-ék alig várták, hogy utolérjék őket. A kamerák kereszttüzében az idei Touron nem mellékesen hat szakaszgyőzelmet jegyző Jumbo–Visma sportigazgatói autójából menet közben pezsgővel koccintottak Christian Prudhomme versenyigazgatóval – a járművek nem koccantak.

Korábban az is eldőlt, hogy a csapatversenyt az INEOS Grenadiers nyerte, a versenyzők szépen beálltak egymás mellé, készültek a fotók, s a dánok is összeálltak közös képre.

A csapatversenyben a csapatok három legjobb versenyzőjénk időeredményét nézik, az INEOS a 3., a 10. és a 17. hellyel vitte el a pálmát a Groupama–FDJ (4., 11., 15) és a Jumbo–Visma (1., 18., 22.) előtt. A szakasz vége előtt 80 kilométerrel a Jumbo versenyben maradt öt bringásáról is elkészült a csapatkép, nem is akármilyen, mert a bringások is kaptak egy-egy pohár pezsgőt! Most nem a kulacsból frissítettek, ez is hagyomány a Tour de France-on.

A záró, 21. szakasz szintrajza egyébként így nézett ki, tökéletes volt az örömbringázáshoz:

A cél előtt 57 kilométerrel már a Louvre-nál járt a mezőny, a Champs-Élysées-n pedig nyolc kört kellett megtenni, és itt kezdődött az igazi verseny. Az égre a francia légierő gépei kirajzolták a francia trikolór színeit, a kéket, a fehéret és a pirost, a körítés lenyűgöző volt a sugárút mellett szurkoló hatalmas tömeggel.

Az utolsó körre Pogacar is színt hozott, amikor betámadta a mezőnyt, de persze nem hagyták meglógni. A sprintbefutót végül a belga Jasper Philpsen (Alpecin–Deceuninck) nyerte, de a Tour de France királya Jonas Vingegard lett, aki a Jumbo–Visma ünneplő sorával, a közönségnek integetve tekert be a célba.

Tour de France, 21. (utolsó) szakasz, Párizs, La Défense Arena–Champs-Élysées, 11,6 km:

1. Jasper Philipsen (belga, Alpecin–Deceuninck) 2:58:32 óra

2. Dylan Groenewegen (holland, BikeExchange–Jayco) azonos idővel

3. Alexander Kristoff (norvég, Intermarché–Wanty-Gobert Matériaux) a. i.

Az összetett végeredménye:

1. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo–Visma) 79:33:20 óra

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Team Emirates) 2:43 perc hátrány

3. Geraint Thomas (brit, INEOS Grenadies) 7:22 p h.

4. David Gaudu (francia, Groupama–FDJ) 13:39 p h.

5. Alekszandr Vlaszov (orosz, BORA–hansgrohe) 15:46 p h.

Holland és belga médiainformációk szerint Valter Attila a Jumbo–Visában folytathatja pályafutását. Több más oldal társaságában a wielerflirts.nl számolt be értesüléséről, miszerint a holland csapat szerződtetné a 24 éves Valtert. Részleteket – így a szerződés várható hosszát – nem közölt az oldal. Valter tavaly három napig viselte az összetett éllovasát illető rózsaszín trikót a Giro d'Italián, amelyet a 14. helyen zárt összetettben. Idén már harmadszor szerepelt az olasz körversenyen, amelyen hegyi szakaszon negyedik lett. Tavasszal kiválóan szerepelt a többnapos és egynapos versenyeken is, negyedik lett például a Strade Bianchén. Szerdán olaszországi edzőtáborozása közben elütötte egy motoros, és bár néhány törött foggal és felszakadt állal megúszta, még nem tudni, hogyan alakul versenyprogramja a következő hetekben.

Borítókép: Nem mondhatjuk, hogy a Jumbo–Vismánál előre ittak a medve bőrére (Forrás: Twitter/Team Jumbo–Visma cycling)