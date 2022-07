Shane Tusup nem teszi zsebre, amit a magyar olimpikontól kapott

Három olimpiai és hat világbajnoki cím nagymedencében – ezek voltak a legfontosabb sikerei a Hosszú Katinka, Shane Tusup párosnak, amely ezen kívül szinte megszámlálhatatlan mennyiségű érmet, valamint emlékezetes világrekordokat halmozott fel abban az öt évben, amíg a csúcsra járatták az úszásban forradalminak számító, versenyzésen alapuló edzésmódszerüket.

A botrányoktól sem mentes, hangos szakítás 2018-ban, Tusup sokszor megkérdőjelezhető, olykor arroganciába átcsapó viselkedése és a tény, hogy Hosszú után egyetlen úszóval sem ért el komolyabb sikereket, mind megtépázták az amerikai edző szakmai hitelességét.

Pedig Tusup több úszóval kísérletezett az elmúlt években, többek közt az olaszok Eb-ezüstérmes vegyesúszójával, Ilaria Cusinatóval, az ugyancsak Eb-ezüstérmes pillangóúszó Szilágyi Liliánával vagy a 2017-es vb-n a férfi gyorsváltó tagjaként bronzérmes Holoda Péterrel, de egyikük sem tudta megközelíteni a korábbi sikereit az irányításával.

Mellettük Tusup utánpótláskorú tehetségekkel is foglalkozott, közülük Bujdosó Zsombor 15 évesen hagyta ott néhány hónap közös munka után. A most 18 éves úszó nemrég ezüstérmes lett a bukaresti junior Eb-n 400 vegyesen, s mi is írtunk róla, hogy jelenlegi edzője, Lőrinczi György irányításával milyen sokat fejlődött.