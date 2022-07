Kiheverte Tusup módszerét, immár az egyik legnagyobb ígéret

Lőrinczi Györggyel nem a kincstári optimizmus mondatja, hogy Bujdosó Zsombor még sokkal jobb időkre is képes lehet, így arra is, hogy a dicsőséges magyar vegyesúszó-hagyományok ápolásában is tevékenyen vehessen részt.

– Nem akarom elkiabálni, de Zsombor az augusztus végén kezdődő perui junior-világbajnokságon is hallatni fog magáról, ahol az időrend is jobban segíti majd, mint a bukaresti Eb-n. Mindketten tudjuk, hogy ebben a korosztályban ez lesz a búcsúversenye, mert jövőre már csak a felnőttek között indulhat. Nem féltem, mert lelkes és szorgalmas, annak pedig csak örülni lehet, hogy az alkatának és az erejének köszönhetően több vasat is tarthat a tűzben – dicsérte Lőrinczi György a sikeres úszóját, aki annak idején azért költözött Debrecenből Budapestre, hogy a sztárúszó Hosszú Katinka nevével fémjelzett klub tagja lehessen és Shane Tusup edzéseire járhasson. Ezzel is magyarázható, hogy 2019-ben másodszor is összekötötte a sorsát az amerikai edzővel.

Borítókép: A még kölyök Bujdosó Zsombor Ilaria Cusinatóval és Shane Tusuppal