Hamilton kifakadt a szurkolókra Ausztriában

Az autóban okozott károk mellett Hamilton lelkében is „kárt tettek” az osztrák szurkolók, mivel a balesete után vigadozni kezdtek. A brit rekorder szerint ez elfogadhatatlan, főleg mert ekkor azzal sem lehettek tisztában, hogy a balesetet szenvedett pilóta megsérült-e.

– Bármilyenek is legyenek a körülmények, egyáltalán nem értek egyet ezzel a reakcióval – magyarázta Hamilton.

– A pilóta akár kórházba is kerülhet, azt is ünnepelnék? Észbontó, hogy az emberek ezt ünneplik, tudván, milyen veszélyes sportról is van szó. Én közben hálás voltam, hogy nem kerültem kórházba és nagyobb sérülések nélkül megúsztam. Nem lenne szabad, hogy az emberek valakinek a visszaesését, esetleg sérülését ünnepeljék. Nem kellett volna ennek megtörténnie itt és Silverstone-ban sem, még ha ott balesetről nem is volt szó.

A nyolcadik helyen leintett Hamilton a szombati sprintfutammal kapcsolatban hozzátette, nem ez volt élete legjobb versenye.

– Szerencsés voltam, hogy egyáltalán be tudtam fejezni az első kört. Hálás vagyok érte, hogy legalább egy pontot sikerült szerezni.