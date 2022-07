A folytatódó ferraris belharcra rámehet a győzelem is

Az idény kezdetén egyértelműen Charles Leclerc ült a lovon a Ferrarinál, a világbajnoki pontversenyt is vezette, azonban a monacói már a Miami Nagydíj, azaz öt futam óta nem állt dobogón, kiesett, esetleg negyedik, ötödik helyek jutottak neki. Carlos Sainz viszont nehezen barátkozott meg az idei autóval, csak az utóbbi időben kezdte eredményekben felülmúlni csapattársát, Leclerc-t, a Brit Nagydíjat meg is nyerte.

Ez a győzelem állítólag megosztotta a Ferrari garázsát, egyes híradások szerint Leclerc eltaktikázott versenye miatt többen nem voltak hajlandók részt venni Sainz ünnepi vacsoráján.

Mindenesetre a különbség egyre kisebb a két versenyző között, Leclerc már csak nyolc ponttal előzi meg a tabellán Sainzt, és a pályán is egyre többször egymásra „akadnak”. Így volt ez az Osztrák Nagydíj szombati sprintfutamán is, amit Leclerc a második, Sainz a harmadik helyen kezdett meg. Az olaszok két pilótája az első körben kétszer is helyet cserélt, végül a monacói maradt elől, de a spanyol még többször is megtámadta a miniversenyen, aminek eredményeképpen egyre inkább lemaradtak a későbbi győztes Max Verstappentől (Red Bull).