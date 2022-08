A City előnyről ikszelt, Guardiolát mégis feldobták a látottak

Csúnya pofonokba futott bele a Newcastle a Manchester City elleni mérkőzéseken az előző idényben. Hazai pályán 4-0-ra, idegenben pedig 5-0-ra kapott ki a későbbi bajnoktól. Vasárnap ez a két futballcsapat nézett szembe egymással, és az első percek eseményei azt vetítették előre, hogy az égszínkékek ezúttal is nagy csapást mérhetnek a Szarkákra.

Ugyanis öt perc sem telt még el, amikor a City máris vezetést szerzett, amihez a Newcastle védői is asszisztáltak. Bernardo Silva tekerte a labdát a kapu előterébe, Nick Pope kiszolgáltatott helyzetbe került, mert Ilkay Gündogant senki sem őrizte, a német könnyedén a hálóba talált. (0-1)

Csak Pope-on múlott, hogy a félidő közepére nem duplázta, esetleg triplázta meg az előnyét, az angol hálóőr halmozta a bravúrokat. A kimaradt helyzetek pedig megbosszulták magukat, mivel a házigazda fokozatosan az ellenfele fölé nőtt, és a szünet előtt megfordította az állást. Előbb Allan Saint-Maximin beadását Miguel Almirón térddel piszkálta a kapuba (1-1), majd Callum Wilson egy kiugratást követően talált be. (2-1)

A második játékrészben is folytatódott a Newcastle parádéja, az 54. percben Kieran Trippier gyönyörű szabadrúgásgólt szerzett. (3-1)

A Cityt persze korai lett volna leírni. A hazaiakon egyre inkább megmutatkoztak a fáradtság jelei, a manchesteriek pedig nagyobb fokozatra kapcsoltak. Erling Haaland két perc alatt akár ki is egyenlíthetett volna, azonban „csak” egy gól jutott neki a 61. percben (3-2), a másik próbálkozásánál a Pope néven elhíresült fal az útját állta.

Kevin de Bruynével viszont nem tudott mit kezdeni a Newcastle, a belga lelkesen osztogatta társainak a jobbnál jobb labdákat. A 64. percben Bernardo Silvát kínálta meg egy passzal, a portugál pedig ezután kilőtte a jobb alsó sarkot. (3-3)

Pep Guardiola csapata közel járt a győztes gól megszerzéséhez, ám többek között Haaland is nagy helyzetet puskázott el. A 3-3-as döntetlennel a Newcastle egy hatmeccses vereségsorozatot tört meg a City ellen, amely először hullajtott el pontokat az idényben. Így már csak az Arsenal mondhatja el magáról, hogy eddig makulátlan teljesítményt nyújt, az Ágyúsok három forduló után kilenc ponttal a tabella élén állnak.

– Newcastle kezd a bajnokság legkeményebb ellenfelei közé tartozni – magyarázta a mérkőzést követően Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere. – A Leeds ma legyőzte a Chelsea-t, a Premier League-ben nagyon nehéz feladata van mindenkinek. Ez is bizonyítja, hogy fantasztikus dolgokat értünk el az elmúlt öt évben, és egyben azt is, hogy mennyire nehéz dolgunk lesz a jövőben. Ez egy igazi futballmeccs volt. Ma egyszerűen nem nyerhettünk, de azt látni, ahogy a végsőkig küzd a csapatom, most elég nekem.

– A semleges szurkolóknak ez biztosan egy nagyon élvezetes meccs volt, de mi emellett szerettünk volna valamit elérni is, ahogy azt a játékosaim megérdemelték. Gyengén kezdtünk, nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna. A gól levette a nyomást a vállunkról, a szünet előtt remekül teljesítettünk. Mindent beleadtunk ezen a meccsen, és értékes pontot szereztünk – értékelt a Newcastle-t irányító Eddie Howe.

A harmadik fordulót hétfőn a Manchester United–Liverpool derbi zárja.

Premier League, 3. forduló:

Newcastle United–Manchester City 3-3 (2-1)

gólszerzők: Almiron (28.), Wilson (39.), Trippier (54.), ill. Gündogan (5.), Haaland (61.), Silva (64.)

További eredmények és program:

Leeds United–Chelsea 3-0 (2-0)

West Ham United–Brighton 0-2 (0-1)

Bournemouth–Arsenal 0-3 (0-2)

Crystal Palace–Aston Villa 3-1 (1-1)

Everton–Nottingham Forest 1-1 (0-0)

Fulham–Brentford 3-2 (2-1)

Leicester City–Southampton 1-2 (0-0)

Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0) hétfőn játsszák:

Manchester United–Liverpool 21.00 (tv: Aréna 4)

Borítókép: Pep Guardiola (Fotó: EPA/Peter Powell)