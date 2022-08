A válogatott sikerei inspirálták a Fehérvár kölni győzelmét

– A nyolcadik idényét tölti Fehérváron. Kijelenthető, hogy a Köln elleni visszavágó lesz az egyik legfontosabb meccse a Vidiben?

– Inkább úgy fogalmaznék, hogy az elmúlt négy év legfontosabb mérkőzése vár ránk. Miután 2018-ban megnyertük a bajnokságot, a BL-selejtezősorozatban meg sem álltunk a rájátszásig, ott alulmaradtunk az AEK Athénnal szemben, de az Európa-liga csoportkörébe így is bejutottunk, és emlékezetes meccseket játszhattunk a Chelsea-vel és a PAOK-kal. Azóta csak egyszer jártunk olyan közel az egyik nemzetközi kupasorozat főtáblájához, mint most, nem csoda, hogy már nagyon várjuk a csütörtököt.



– Egy kérdés erejéig térjünk vissza a múlt csütörtökre. Utólag elárulhatja: hitt abban, hogy Kölnben nyer a Vidi?

– Igen! Amikor olyan mérkőzésre készülök, amelyen nem az én csapatom az esélyes, rendre arra gondolok, mit vittünk véghez a válogatottal az utóbbi egy-két évben. A nemzeti együttessel elért sikerek hatványozottan inspirálnak, a németországi találkozó előtt is azt mondogattam a társaimnak, bármi megtörténhet. Nem mintha motiválni kellett volna bárkit is, jó volt látni, hogy a vezetőedzőnkkel az élen mindenki maximálisan bízik a bravúrban. Michael Boris szüntelen azt hajtogatta, győzhetünk Kölnben. Igaza is lett.



– Hazai környezetben már nyerni sem kell…

– Nem biztos, hogy jó vége lenne, ha döntetlenre játszanánk. Tény, az előny nálunk van, de egy gól ezen a szinten nem sokat számít. Főleg akkor, ha olyan jó csapat az ellenfél, mint a Köln, amely a világ egyik legszínvonalasabb bajnokságában szerepel. S legyünk őszinték: a Bundesliga erősebb, mint az NB I, vagyis a papírforma szerint a németek az esélyesek. Mindamellett egyszer már megleptük őket, és a nekünk hatalmas segítséget nyújtó stábbal most azon dolgozunk, hogy még egyszer sikerüljön. Egyet ígérhetek: mindent elkövetünk a továbbjutásért. Remélem, telt ház előtt játszhatunk, már csak azért is, mert ezen a meccsen nemcsak Székesfehérvárért, hanem Magyarországért is küzdünk.

