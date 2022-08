Egy magyarral szerezte meg az első győzelmét az RB Leipzig

A Bundesliga 4. fordulójában a még győzelem nélkül álló RB Leipzig ma délután a hozzá hasonlóan két ponttal álló Wolfsburgot fogadta, és a három magyar légiósa közül csak Willi Orbán léphetett pályára, aki ott is volt a kezdőcsapatban, mégpedig csapatkapitányént. Mivel Gulácsi Péter továbbra is sérült, a kapuban ezúttal is Janis Blaswich helyettesítette, Szoboszlai Dominik pedig a két meccsre szóló eltiltása után csak a következő fordulóban térhet vissza.

Az 5. percben már vezettek a lipcseiek, Christopher Nkunku váltott gólra egy kezezés miatt megítélt büntetőt. A második félidőben Blaswich kapusnak két nagy védése is volt, amikor úgy kellett hárítania, hogy wolfsburgi lövés után a labda megpattant valamelyik csapattársán, az egyik esetben Orbánon. A 90. percben Nkunku akcióból is betalált közelről, így az RB Leipzig 2-0-ra nyert, megszerezte az első győzelmét. Willi Orbán végig a pályán volt.

Schäfer András csapata, az Union Berlin gálázott a Schalke 04 otthonában, ahol 6-1-re győzött. A fővárosi együttesben Sheraldo Becker, valamint Sven Michel is duplázott a meccsen, míg Schäfer a kispadon ült. Az előző szezonban ezüstérmes Borussia Dortmund 1-0-ra nyert Hertha vendégeként, a Bayer Leverkusen pedig 3-0-ra győzött Mainzban úgy, hogy a mérkőzés utolsó 15 percében emberhátrányban futballozott.

Bundesliga, 4. forduló:

pénteken játszották:

Freiburg–Bochum 1-0 (0-0)

szombat:

RB Leipzig–Wolfsburg 2-0 (1-0)

Hertha–Borussia Dortmund 0-1 (0-1)

Hoffenheim–Augsburg 1-0 (1-0)

Mainz–Bayer Leverkusen 0-3 (0-3)

Schalke–Union Berlin 1-6 (1-3)

később:

Bayern München–Borussia Mönchengladbach 18.30

vasárnap játsszák:

Köln–Stuttgart 15.30

Werder Bremen–Eintracht Frankfurt 17.30

Borítókép: Christopher Nkunku kétszer is bevette a wolfsburgi kaput (Forrás: Twitter/RB Leipzig)