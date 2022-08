Falra mászott, miután az utolsó pillanatban dőlt el a sorsa

Két pályán kellett a lehető legmagasabbra jutniuk a versenyzőknek a Münchenben a multisport Európa-bajnokság részeként zajló sportmászó-Eb nehézségi versenyszámában. A sportág az elmúlt években komoly népszerűségi ugrást élt át, és tavaly Tokióban az olimpián is sikerrel mutatkozott be. 2024-ben, Párizsban már 2-2, 2028-ban, Los Angelesben pedig 3-3 aranyéremért küzdhetnek majd a mászók.

A távlati cél Vályi Gergőnek is az ötkarikás szereplés, a 18 éves magyar versenyző azonban idén kis híján az Eb-ről is lemaradt. Végül ott lehetett az 53 fős mezőnyben, és az előzményeket figyelembe véve a 42. helye tisztes helytállásnak tekinthető. A középdöntőbe a legjobb 26 mászó jutott be. Vályi az első mászása során a B jelű falon harmincszor tudta beakasztani a kötelét, az A pályán viszont csak tizennégyszer.

– Az utolsó pillanatban született meg a döntés, hogy indulok itt Münchenben – mondta Vályi Gergő az MTI-nek. – Az első utammal viszonylag elégedett vagyok, a második sajnos nagyon rosszul ment. Az nehezebb is volt, és sajnos lepattant a lábam, így még azelőtt leestem, hogy elfáradtam volna. Fontos állomás volt az Európa-bajnokság, mert megtapasztaltam, hogy a felnőtteknél jóval nehezebbek a pályák, mint az ifjúságiaknál, és ezáltal nehezebbek a mozdulatok is, amelyeket kivitelezni kell.