Inkább sír, mint mosolyog tornásznőnk, pedig első helyen lett Eb-döntős

Amikor a müncheni multisport Európa-bajnokság keretében zajló női torna Eb-n csütörtökön este véget ért a selejtező, ami formabontó módon az egyéni összetett végeredményét jelentette, Kovács Zsófia a kilencedik helyen kötött ki 52,765 ponttal. Az Európa-bajnok az olasz Asia D’Amato lett 54,732 ponttal, az ezüstöt a brit Alice Kinsella vitte el 54,132-vel, a bronzot az olasz Martina Maggio 53,965-tel. Sajnos Kovács a gerendáról kétszer is leesett, felemás korláton pedig a leugrását elrontotta, ezekkel a súlyos hibákkal három pontot dobott el. S ha csak egy nagy rontása van, most ő lenne az Európa-bajnok… A felemás korlát döntőjéről is lemaradt, pedig a kedvenc szerén az aranyéremért tornászhatna. Kovács Zsófia a 2020-as törökországi mersini Eb-n a koronavírus-járvány tartalékos mezőnyben lett aranyérmes ugráson és korláton, de ettől függetlenül ezen a két szeren a világ legjobbjai közé tartozik.

Most ugrásban 13,816 ponttal az első helyen került be a fináléba, mögötte a brit Jessica Gadirova 13,699 pontot kapott, míg D’Amato két ugrásának az átlaga 13,683 pont lett a selejtezőben. Kovács két ugrása 5,00-ös és 4,60-os erősségű, a brité 5,00-és 4,80-as, az olaszé is 5,00-ös és 4,80-as, de a 22 éves dunaújvárosi tornásznő szebben kivitelezte a két gyakorlatát. Az első Jurcsenko-szuplé dupla csavarral, a második kézenátfordulás nyújtott testű másfél szaltó előre fél fordulattal. Ha versenyzőnk a vasárnapi fináléban is olyan szépen ugrik, mint a selejtezőben, akkor jó esélye van az aranyéremre.

Kovács Zsófia talajon 13,433-mal a hatodik legmagasabb pontszámmal került be a fináléba, itt a selejtezőben az olasz Martina Maggio volt a legjobb 13,833-mal. Kovács amúgy felemás korláton 13,366-ot kapott, ez a 14. helyre volt elég. Ha nem rontja el a leugrását, 14,366-tal a második helyen lett volna finalista – ezért is, s persze az összetett miatt van felemás hangulatban.

– Örülök a döntőknek, de nem igazán esett le rólam ez a teher, mert ugyanúgy bennem van a többi0ů Hogy őszinte legyek, még azt sem tudom mondani, hogy legalább az egyik szemem sír, a másik nevet. Végignéztem kint a versenyt, pénteken pedig megpróbálok a hétvégére koncentrálni – mondta Kovács Zsófia a selejtező után.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Női csapatunk (Bácskay Csenge, Székely Zója, Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Makovits Mirtill ) végül a hetedik helyen jutott be a szombati nyolcas döntőbe, ahol még az olaszok, a britek, a franciák, a németek, a belgák, a hollandok és a spanyolok lesznek ott. A selejtező félidejében Altorjai Sándor, a Magyar Tornaszövetség főtitkára attól tartott, hogy lemaradunk a döntőről, szerencsére nem lett igaza.