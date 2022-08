Könnyek, mosoly, majd keserűség – Európa-bajnoknőnk hangulatváltozásai

A Bácskay Csenge, Székely Zója, Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Makovits Mirtill alkotta csapatunk a 2. csoportban kezdte meg szereplését a selejtezőben. Ami komoly téttel bír, ugyanis ez alapján hirdetik ki az egyéni összetett eredményét, s áll össze a szombati csapatdöntő és a vasárnapi szerenkénti finálék mezőnye nyolc együttessel, illetve nyolc-nyolc versenyzővel. A selejtezőben minden szeren maximum négy főt lehetett nevezni, és a legjobb három eredményt vették figyelembe. A mieink gerendán kezdtek, sajnos sok hibával, Kovács kétszer is leesett a szerről. Talajon Makovits, Mayer és Kovács gyakorlata is jól sikerült, a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia, aki a gerenda után bizony elpityeredett, magas, 13,433 pontot kapott. Az ugrás után pedig már mosolyogva integetett a kamerába, a két ugrásának az átlagával, 13,816-tak az élre került. Bácskay pedig a második helyre 13,200-szal. Kovács Zsófia ugráson és a felemás korláton 2020-ban Európa-bajnok volt, Bácskay Csenge pedig ugráson vb-5. – kétségkívül ez a legjobb szerünk.

Bácskay Csenge (középen) ugrásban nagyon szépen teljesített.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az utolsó szeren, felemás korláton sajnos ismét magyar hibák következtek. A keddi pódiumedzésen kisebb bokasérülést szenvedett Eb-ezüstérmes Székely Zója csak itt szerepelt – eredetileg négy szeren indult volna –, rontott, míg Kovács a leugrásban letette térdét, így az egyébként jól kivitelezett, magas kiinduló pontszámú gyakorlata 13,366 pontot ért. Ezzel „félidőben” az ötödik helyre került. Ugrásban továbbra is az első maradt, az egyéni összetettben a harmadik helyet foglalta el, miként a csapatversenyben is ide kerültünk. S ekkor még nem lehetett tudni, hogy a nap végén hol kötünk ki.

– Nagyon el vagyok keseredve. Igazából most sem tudom megmondani, mi történt gerendán, nem is tudom, volt-e olyan verseny, hogy kétszer is leestem. Szomorú vagyok a kedvenc szerem, a felemás korlát és az összetett miatt is, most össze kell szednem magam lelkileg – nyilatkozta közvetlenül a verseny után keserűen Kovács Zsófia a Magyar Tornaszövetség hírlevelében.

Később az M4 Sport kamerája előtt már nem volt ennyire rossz hangulatban – ugrásban mégiscsak az első, talajon a második helyen állt. – Én igazából egyáltalán nem bántam, hogy gerendán kezdtük a versenyzést, azt viszont bánom, hogy két nagy hibám is volt, és ezután nehéz volt visszazökkennem, hogy a másik három szeren jól teljesítsek. Próbáltam mindent megtenni, s a talaj és az ugrás nagyon feldobott, mindkét szeren jó gyakorlatot tudtam bemutatni. A végén, amikor a korláthoz értünk, már kezdtem elfelejteni a rossz kezdést gerendán, és nem is értettem, hogy mi történt a végén. Ez is egy aránylag jó gyakorlat volt, nem teljesen pontos, ezt éreztem, de aránylag sikerült minden elemet jól megcsinálnom. A leugrás előtt volt egy pluszköröm, ami nem szokott benne lenni a gyakorlatomban, és most teljesen feleslegesen tettem bele. És ez megzavart, ezért hibáztam a leugrásnál, őrlődöm is miatta… Nagyon remélem, hogy ugráson és talajon ott leszek a döntőben. Szerettem volna korláton is bejutni, mert nagyon jó esélyekkel indultam, nem tudom, hogy a pontszámom mire lesz elég, ehhez meg kell várnom a nap végét.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány: A talaj és az ugrás kifejezetten jól sikerült, ötvenszázalékosan vagyok elégedett. A gerendán nem úgy alakultak a dolgok, ahogy terveztük, és a felemás korlát is vegyes volt, mert csak Makovits Mirtill hozta azt a gyakorlatot, amit tőle elvártunk. Reménykedünk abban, hogy a legjobb nyolc között ott lesz a csapatunk, és akkor a döntőben lehetőségünk lesz tiszta lappal indulnunk. Most a verseny felénél a harmadik helyen állunk, de ez nem releváns, várnunk kell a végeredményt. Egy kapitány mindenekelőtt a csapatot próbálja menedzselni, a továbbjutás volt az elsődleges célunk. Zsófinál a két leesés a gerendáról két pontunkba került, a korlátgyakorlatában is benne maradt egy pont. Ha ezt nézzünk, van bennem némi csalódottság.

Altorjai Sándor csapatvezető: Nem vagyok boldog, gerendán ott hagytunk három pontot, felemás korláton kettőt, a csapattal is előrébb lehetnénk, Kovács Zsófi esetében pedig az egyéni összetettről nem is beszélve, megcsinált gyakorlatokkal most három szeren vezetne: gerendán, korláton és ahogy jelenleg áll is, ugráson. Nagyon nem tudok mit mondani, meg kell várni a következő két fordulót, hogy ez mire elég, talajon és ugráson valószínűleg ott lesz a fináléban, felemás korláton nem valószínű, hiszen most ötödik. Pedig ebben a gyakorlatban benne volt a 14,800, mert a leugrás hiba durván 1-1,2 pont levonás volt. Ha a csapatot megnézzük, akkor a harmadik fordulóban három ellenfél van, a negyedikben minimum négy, úgyhogy nem lehet tudni. Mindenki ronthat, de ha nem lesz hiba náluk, akkor nem valószínű számunkra a nyolcas csapatfinálé. Egy jó magyar csapatnak, ha meglett volna szerenként a három gyakorlat, sétagalopp lett volna a csapatdöntő. Egyáltalán nem örülök, megmondom őszintén, jobbat vártam.

Borítókép: Kovács Zsófia felemás korláton, kétszeres Európa-bajnoknőnk felemásan szerepelt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)