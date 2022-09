A Fradi edzője szerint a Trabzonspor az esélyesebb a hazai El-rajton

Csercseszov szerint kőkemény csoportba került a csapata, a Trabzonspor és a Crvena Zvezda is hazája bajnokcsapata volt az előző szezonban, a Monacót pedig senkinek sem kell bemutatni.

A Fradi szakvezetője reagált Kubatov Gábor azon mondatára, hogy az FTC-nek ki kell harcolnia a tavaszi folytatást, azaz a csoportban legalább a harmadik helyen kell végeznie. – Nekünk a pályán kell bizonyítanunk. Sportemberek vagyunk, minden meccset meg akarunk nyerni – rögzítette a célokat az orosz edző.

Majd rátért a legutóbbi három tétmeccsen egyetlen gólt sem kapott Trabzonsporra. – Rendkívül jól mennek át védekezésből támadásba, nekünk a kontratámadások adhatnak esélyt. Az a feladatunk, hogy nyomás alá helyezzük őket, mert csak így lehetünk sikeresek.

Csercseszov papíron a Fradinál négyszer olyan értékesebb kerettel rendelkező Trabzonsport tartja a holnapi meccs esélyesének, de ez nem jelenti azt, hogy a pályán ne tenne meg mindent a csapata a győzelemért.

Szóba került az Újpest elleni 6-0-s siker és az is, hogy a több remek formában levő csatára közül, ki kerül be a Ferencváros kezdőcsapatába. – Tudjuk jól, hogy mit jelent egy-egy ilyen történelmi revans, de mondhatom a Slovan elleni 4-1-es sikert is. Számomra mindkét meccs hasonló, ugyanígy három pontot ért a győzelmünk. Örülök, hogy a szurkolókat megörvendeztettük, a holnap tökéletes teszt lesz: megmutathatjuk, hogy mire vagyunk képesek az Európa-ligában. Ami a csatárainkat illeti: folyamatosan elemezzük a fizikális állapotukat, ez is szempont lesz a kezdőcsapat összeállításakor – fogalmazott az edző.

Kiderült, Csercseszov szövetségi kapitányként hatszor is dirigálta az orosz válogatottat Törökország ellen, és egyszer Trabzonban is megmérkőztek a felek, azt a meccset 2-1-re nyerte a jelenlegi Fradi-edző irányította Szbornaja.

A szezon eddigi tíz tétmeccsén öt gólt szerzett Kristoffer Zachariassen. A norvég középpályás elmondta, hogy a Trabzonspor jobban támad, mint ahogy védekezik, ezt a kielemzett meccsek tapasztalata alapján fogalmazta meg. A Ferencváros esélye a kontratámadásokban is rejlik.

Zachariassen a remek szezonkezdettel kapcsolatban úgy fogalmazott: igazán örömteli az, hogy hozzájárulhatott a csapat sikerességéhez, és további gólokkal és gólpasszokkal szeretne segíteni. A norvég labdarúgó a Monacót tartja a legkeményebb csoportellenfélnek, de a másik két riválist is erősnek véli.

Szóba jött az Újpest elleni 6-0-s győzelem utóhatás. – A 6-0-s siker önbizalomfröccsöt jelentett. Jó kielemezni ezeket a meccseket, mert mindenből lehet tanulni, sőt erőt is lehet meríteni ebből a találkozóból.