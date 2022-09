Bánatos teljesítménnyel is osztálynyi különbség

Nehezen, talán még a csoportkör kötelező győzelmeit hozó meccseknél is nehezebben vette fel a ritmust a magyar női vízilabda-válogatott Izrael ellen. Pontatlanok voltak a passzok, a lövések, lassú volt a játék, de persze ez is elég volt, így is elhúztak a mieink 3-0-ra. Utána szépítettek az izraeliek, amitől megkönnyebültek, már nem járhattak úgy, mint a románok, akik gólt sem tudtak dobni nekünk a csoportkörben.

Szép lassan hízott a különbség, mint a gyengébb csapatok ellen általában, Gurisatti Gréta volt a legeredményesebb, aki öt gólig jutott. Viszont csak heten dobtak gólt tőlünk, ami azt mutatja, a fiatalok még gyengébb riválissal szemben sem tudnak dominálni.