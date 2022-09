Botka Endre még nem éli bele magát a Fradi továbbjutásába

A válogatott labdarúgó szerint ahogy neki, úgy a csapattársainak is megjött az önbizalma, ezért bátrabban mernek vállalni látványos megoldásokat. – Az egész csapaton érezhető a magabiztosság, talán ezért merem én is elővenni az ilyen mozdulatokat. A többieken is érzem, hogy hisznek magukban, nincs mitől félni. Kisegítjük egymást, ha valaki elveszíti a labdát, ott a másik, aki visszaszerzi – nyilatkozta 28 éves játékos a Nemzeti Sportnak.

A Kispesten nevelkedett labdarúgó elmondta, hogy még nem érte el a teljesítőképessége csúcsát a csapata, még innen, a hibátlan rajt után is van előrelépés. Azonban önsorsrontással érne fel már most azon ábrándozni a csoportból való továbbjutásról.

– Ha jól emlékszem, egy éve a Legia Warszawa is két győzelemmel kezdett a csoportjában, mégis kiesett. Nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy elhisszük, már rendben vagyunk és hátradőlhetünk. Miért ne nyerjünk meg újabb és újabb mérkőzéseket? Igenis szeretnénk még több pontot szerezni! Ebben a csapatban még ennél is több van

– mondta Botka a lapnak.

