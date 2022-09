Fugli Károly: A szilvásváradi infrastruktúra is lesz olyan jó, mint az olaszországi volt

A helyszínről az MTI-nek nyilatkozva kiemelte, hogy például a maratonhajtásban nagyszerűen megépített akadályokkal találkozhattak a versenyzők, a vb infrastruktúrája kiváló volt, de az lesz a szilvásvárdai vb-n is, még ha most még nincs is minden készen.

A részvételt illetően emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány miatt 2020-ban nem rendeztek négyesfogathajtó-vb-t, ez meglátszott a versenyzők és a csapatok számán, „szolidabb volt, mint 2016-ban vagy 2018-ban volt”.

A magyar szereplésről megjegyezte, hogy a csapat 2016-ban Bredában - ugyanebben az összeállításban -, amikor a legutóbb indult vb-n, ezüstérmes volt, ehhez képet most ötödik lett, egyéniben pedig középmezőnyös helyezések jöttek össze.

Kitért rá, hogy a mostani tág kerethez „még csapódhat valaki” a kettes mezőnyből.

Reméljük, olyan szakmai munka zajlik majd az elkövetkező időszakban, hogy komoly éremesélyekkel számolhassunk a hazai világbajnokságon egyéniben és csapatban egyaránt. Ehhez az én meglátásom szerint sokkal többet kell szerepelni nagy külföldi versenyeken, azokon is meg kell mutatnunk magunkat

– vélekedett.