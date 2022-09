Meccslabdát hárított, több mint ötórás csatában nyert a tinisztár

A US Open utolsó negyeddöntőjében a huszonegy éves Jannik Sinner és a tizenkilenc esztendős Carlos Alcaraz csapott össze. A spanyol arra hajt New Yorkban, hogy minden idők legfiatalabb világelsője legyen, viszont az elmúlt hónapokban kétszer: a wimbledoni nyolcaddöntőben, majd az umagi fináléban is kikapott az olasztól.