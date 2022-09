Szalai Ádámban nagyobb volt a csalódottság, mint a büszkeség

Szalai Ádám, a visszavonuló csapatkapitány elköszönt a szurkolóktól, a sok érzelemdús pillanat miatt az M4 Sport is csak később kezdhette el megszólaltatni a a szövetségi kapitányokat és a játékosokat. Elsőként éppen Szalai Ádám nyilatkozott:

– Még nem tudom átérezni azt, amit a meccs előtt, mert nagy esélyt szalasztottunk el, és most inkább csalódott vagyok. Óriási köszönet a szurkolóknak, a társaimnak és a szakmai stábnak. Amikor az ember tudja, hogy utoljára énekli a Himnuszt a pályán, akkor az nagyon furcsa érzés, de egyelőre még csak az dolgozik bennem, hogy több volt ebben a meccsben. Sok lehetőségünk volt a gólszerzésre, a szünet után előttem is adódott esély, és abból fordulva rúgták az olaszok a második gólt. Tizenhárom évesen azt mondtam Újpesten, hogy válogatott szeretnék lenni, és meglett, még fel kell fognom, milyen pályát futottam be. Ha valakinek jár a köszönet, akkor az Marco Rossi, aki remek stábot hozott össze, és remek csapatot kovácsolt belőlünk. Remélem, jönnek új tehetségek, és majd meglátjuk, mi van ebben a magyar labdarúgásban. Kicsi a különbség már a nemzetközi futballban, egy jó csapatmunka csodákra lehet képes.

Fotó: Mirkó István

Marco Rossi magyar szövetségi kapitány volt a következő:

– Elképesztőek a szurkolóink, más országban nemigen találni ilyet. Szebb ajándékkal szerettük volna búcsúztatni Szalai Ádámot, néhány hiba végzetes volt, de ne felejtsük el, hogy az Európa-bajnok volt az ellenfelünk. Az akarattal nem volt gond, a magyar szívet és az olasz tiszteletet láttam ma, szerintem kivívtuk egész Európa tiszteletét. A jobb csapat nyert, de mindent megtettünk ez ellen.

Fotó: Mirkó István

Ezután Callum Styles állt a kamera elé, aki csereként nagyon jól állt be a csapatba:

– Elképesztő játékostól búcsúzunk, Szalai Ádám inspiráló egyéniség. Mindent beleadtam, de úgy volt megírva a csillagokban, hogy ma nem tudtunk gólt szerezni. Szeretnék elégedett lenni a csoport második helyével, de nem tudok, mert ma is nyerni akartunk, és csalódott vagyok a vereség miatt.

Szalai Attila is lógó orral értékelte a mérkőzést:

– Sok minden kavarog a fejemben. Először is Szalai ádámnak szeretném megköszönni, amit kaptam, kaptunk tőle. Csalódott vagyok, mert nyerni akartunk. Álomszerű utazás van mögöttünk, most is nagyot hajtottunk, de nem sikerült feltenni az i-re a pontot. Kíméletlenül kihasználták a hibáinkat, Donnarumma fantasztikusan védett, így nem sikerült feljutnunk a csúcsra.

Borítókép: Szalai Ádámot hatvanezren búcsúztatták el a válogatottságtól (Fotó: Mirkó István)