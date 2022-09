Újabb országos csúcs, cél a hazai világbajnokság

Takács már a bajor fővárosban is jelezte, hogy még jobb időeredményt érez magában, és ezt kedden, a Pápán rendezett nemzetközi versenyen meg is valósította.

Takács Boglárka 11,31 másodpercre javította a magyar csúcsot, azaz további hat századmásodpercet faragott a rekordból, ami a klasszikus távon egészen nagy különbség.

Persze a maximalista futó rögtön jelezte, hogy még ennél is sokkal jobb időre vágyik.

– Ahhoz képest, hogy nem éreztem egy igazán jó futásnak, ez egy nagy meglepetés számomra. Az elején beragadtam, de az edzőm, Németh Roland szerint a végén is maradt még benne. Így akár a tizenegy másodperc alatti idő is összejöhet, de ahhoz még sokat kell dolgozni, szóval most szombaton még nem várom ezt magamtól.

A folytatáshoz viszont hatalmas pluszenergiát ad és ez a hazai pályának, a magyar közönségnek is köszönhető, hiszen ez mindig nagyon sokat jelent számomra. Remélem, kijutok a jövő évi budapesti vb-re és akkor ott is átélhetem, hogy nagyobb tapsot kapok, mint akár egy olimpiai bajnok

– fogalmazott Takács Boglárka a magyar sportági szövetség honlapjának.

Takács mellett egyéni csúcsot ért el a pápai viadalon a legrövidebb távon Csóti Jusztina (11,47 mp) is, míg férfi 400 m-en három versenyzőnk is pályafutása legjobb eredményét érte el: Molnár Attila 46,67-re, Steigerwald Ernő 46,73-ra, Wahl Zoltán 46.80-ra javított egyéni rekordját.

Bartha-Kéri Bianka esetében az egyéni csúcs győzelemmel is párosult Pápán, 800 m-en 2:00,29 perces eredményt ért el. Hazai győzelem született még női súlylökésben (Márton Anita, 16,85 m), női 400 gáton (Molnár Janka, 56,71 mp), női kalapácsvetésben (Gyurátz Réka, 70,18 m), férfi kalapácsvetésben (Rába Dániel, 74,04 m) és férfi diszkoszvetésben (Szikszai Róbert, 61,46 m) is.