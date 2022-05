A leggyorsabb magyar nő már negyedikesként verte a nyolcadikos fiúkat

Takács Boglárka ugyanabban, az Eb-bronzérmes Németh Roland nevével fémjelzett honvédes sprinterműhelyben készül az előtte álló nagy feladatok megoldására, ahol a hozzá hasonlóan 2002-ben született Illovszky Dominik küzd a 10.36 perces egyéni csúcsának megjavításáért.

Hat éve talált rá az „igazira”

– Minden olyan sportágat kipróbáltam, ami valamiért megtetszett nekem. Belekóstoltam a röplabdázásba, a női fociba, a tollaslabdázásba és a teniszbe, de beálltam kézilabdázni és métázni is, sőt a triatlont is kipróbáltam. Az már gyerekkoromban kiderült, hogy gyorsabban szedem a lábamat, mint a velem egykorúak, amiről a suliban a nyolcadikos fiúk is tudomást szereztek. Negyedikes alsós kislány voltam, amikor odajöttek hozzám, úgy tűnt, hogy nagy mellénnyel, és kihívtak versenyezni. Rendesen lenyomtam őket, büszke is voltam magamra. Talán ez az apró mozzanat is megerősített abban, hogy a futásban, pontosabban a sprintelésben lehetek a legjobb. A jövőm viszont csak a 2016-os megyei diákolimpián dőlt el, ahol a gyorsaságomra már az edzők is felfigyeltek. Édesapám NB II-es focista volt, csapata legfürgébb játékosa, édesanyám fiatalkorában jól futott, ebből következtetek arra, hogy tőlük örököltem meg a jó alapokat és azt, hogy az idegrostjaim is a vágtafutást támogatják – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Takács Boglárka, aki az országos csúcs megjavításával közel került a 11,24 másodperces Eb-szinthez.

Három nagy kihívás és egy kérdőjel

Takács Boglárkát és Németh Rolandot sem kápráztatta el a csúcsjavítás ténye és öröme, mind a ketten jól tudják, hogy ha valahol, akkor éppen a 100 méteres síkfutásban a legsűrűbb a nemzetközi mezőny, és ez várhatóan így lesz az augusztusi müncheni Európa-bajnokságon és a jövő évi budapesti világbajnokságon is.

– A jövőmre gondolva az ELTE jogászhallgatójaként és sportolóként is szeretnék a „célba érni”, a mérce itt is, ott is magasan áll előttem. Már az is szép lenne, ha Münchenben rajthoz állhatnék, annál is nagyobb boldogság, ha magyar válogatottként futhatnék jövőre a budapesti világbajnokságon, az új stadionban, a magyar szurkolók biztatására. Egyelőre csak álmaimban gondolok a párizsi olimpiára, de ha ebből a három kihívásból részesülni szeretnék, akkor a tanulmányaimat egy időre fel kell majd függesztenem.

Fotó: Facebook/BHSE

Takács Boglárka egyelőre még nehezen barátkozik meg azzal a gondolattal, hogy három napja ő a leggyorsabb magyar nő, pedig ez szó szerint így igaz. A kérdés az, hogy mire lehet még képes, mennyi tartalék maradt a futásában.

– Lehet az a 11,37 még jobb is, mert a csütörtöki futásom csak megközelítette a tökéletest. Van javítanivalóm a rajtomon, a futótechnikámon, bizonyára az edzésmunkámhoz is hozzá tudok még tenni, amely egyre inkább a 100 méteres eredményem javításáról szól, és csak kevésbé a 200-ról – mondta befejezésül Takács Boglárka, aki a közeljövőben három versenyen is bizonyíthat: egyszer újra Ausztriában, kétszer pedig itthon, a Budapest Openen és a Honvéd Kupán.

Borítókép: A húszéves Takács Boglárka tizennyolc esztendős magyar csúcsot döntött meg 100 méteren Fotó: MASZ/Zsigmond László